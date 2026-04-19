Fiebre por Michael Jackson revive con su esperada película

Cine
AGENCIAS
Publicado el 19/04/2026 a las 9h37
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El tráiler de Michael, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, se estrenó recientemente y ya hizo historia: se convirtió en el avance más visto en la historia de las biografías musicales.

Según WaveMetrix, en solo 24 horas el tráiler acumuló 116,2 millones de visualizaciones en todo el mundo, una cifra que refleja el enorme interés del público por el estreno.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima producción que recorre la vida y la carrera del llamado Rey del Pop.

¿Quién interpreta a

Michael Jackson?

El sobrino de Michael Jackson, Jaafar Jackson, interpretará al Rey del Pop en la gran pantalla, papel para el que fue elegido en enero de 2023.

Tras anunciarse su participación, Jaafar publicó en X (antes Twitter) una fotografía en la que recreaba una de las poses más icónicas de su tío, con sombrero fedora y mocasines negros durante un ensayo.

“Es un honor y un privilegio poder contar la historia de mi tío Michael. A todos los fans del mundo, nos vemos pronto”, escribió.

Jaafar es hijo de Jermaine Jackson, el hermano mayor de Michael, y de su exesposa Alejandra Genevieve Oaziaza. Al igual que otros miembros de su familia, ha seguido el camino del espectáculo.

Michael y Jermaine, junto con sus hermanos Jackie, Marlon, Tito y Randy, formaron parte de The Jackson Five, el célebre grupo de R&B y soul que vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo.

En entrevistas anteriores, Jaafar recordó el impacto que le causó ver a su familia actuar en vivo. “La primera vez que vi actuar a mi padre y a mis tíos fue en el 30.º aniversario de los Jackson, cuando actuaron en Nueva York”, contó en una entrevista.

Se confirman más miembros del elenco

También se han confirmado otros integrantes del reparto. Entre ellos están Nia Long como Katherine Jackson, Coleman Domingo como Joe Jackson, Miles Teller como el abogado John Branca, Kat Graham como Diana Ross, Laura Harrier como Suzanne de Passe, Kendrick Sampson como Quincy Jones y Juliano Krue Valdi como el joven Michael.

La película está dirigida por Antoine Fuqua y cuenta con un guion de John Logan, mientras que la producción está a cargo de Graham King, John Branca y John McClain.

¿De qué tratará la película?

Como era de esperar, la película se centra en la vida de Michael Jackson. El tráiler adelanta varias etapas de su historia: desde su infancia junto a su familia durante la época de The JacksonFivehasta su transformación en una superestrella mundial como artista en solitario.

El avance también muestra algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera, como su icónico moonwalk, la noche en que ganó un récord de ocho premios en los Grammy de 1984 y escenas que recrean su célebre videoclip ‘Thriller’.

Según la sinopsis oficial, la película recorre la vida de Jackson más allá de su música. “Cuenta su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta su consolidación como un artista visionario, cuya ambición creativa lo llevó a perseguir sin descanso el objetivo de convertirse en el artista más grande del mundo”.

La producción también explora su vida fuera del escenario y recrea algunas de sus actuaciones más memorables en los primeros años de su carrera en solitario. “La película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia”, añade la sinopsis.

¿Habrá una segunda parte?

También se ha especulado con la posibilidad de que la próxima película biográfica sobre Michael Jackson se divida en dos partes.

Surgieron informes de que el estudio estaba considerando esta opción debido a que el material filmado alcanza unas tres horas y media de duración. Por ahora, la decisión no se ha confirmado oficialmente.

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