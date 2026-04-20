Fiscalía acusa formalmente al exministro Siles

Seguridad
ERBOL
Publicado el 20/04/2026 a las 17h32
ESCUCHA LA NOTICIA

Luego de haber completado la investigación en el caso denominado consorcio, la Fiscalía de La Paz ha presentado acusación formal contra el exministro de Justicia, César Siles, exautoridades judiciales y otros implicados.

La acusación es por los delitos de tráfico de influencias, consorcio judicial y organización criminal.

El fiscal Miguel Cardozo informó que se está pidiendo la pena de 10 años de cárcel para los acusados, tomando en cuenta que es la sanción máxima por el delito de consorcio judicial.

El caso estalló a mediados de 2025, cuando se descubrió la trama para remover de su cargo a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.

Según la indagación, el consorcio de funcionarios judiciales habría presionado al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, para que determine la destitución de Coaquira mediante una acción de cumplimiento, para que asuma su suplente Iván Campero. Meses después el juez Lea Plaza se quitó la vida.

Entre los acusados, están exautoridades judiciales que habrían participado en diseñar el plan y presionar al juez para que lo ejecute, además de las persones que presentaron la acción de cumplimiento para destituir a la magistrada Coaquira.

Los acusados son el exministro de Justicia, César Siles; los exvocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova y Claudia Castro; el magistrado suplente del TSJ, Iván Campero; el funcionario que habría direccionado el sorteo del caso; además de Óscar Antonio Amelunge y el abogado con el que presentó la acción de cumplimiento.

La pieza clave del caso es un audio donde se escucha al entonces ministro Siles ofreciendo garantías al juez Lea Plaza, para que lleve a cabo el plan. El fiscal Miguel Cardozo indicó que se ha realizado peritaje de las grabaciones y se corroboraron como ciertas las conversaciones.

Con la acusación formal, corresponde ahora que un tribunal de sentencia fije la apertura del juicio.

 

Acuerdo confidencial, sin firma

El exministro Siles y el exvocal Córdova llegaron a un acuerdo confindencial con la magistrada Coaquira, mediante su apoderado para una reparación a cambio de desistir de la acción penal en su contra, sin embargo, el documento fue rechazado por el Ministerio Público.

El fiscal Cardozo justificó que se ha observado el acuerdo, debido a que no tenía la firma de la magistrada víctima en este caso.

 

Una detenida y un prófugo

En este caso, sólo la exvocal Claudia Castro cumple detención preventiva en el penal de Obrajes.

En cuanto al resto de los implicados, tienen medidas sustitutivas excepto Antonio Amelunge, quien se encuentra prófugo de justicia y buscado. Pese a su ausencia, se encuentra acusado para ir al juicio.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Fallece Luis Brandoni, actor esencial del teatro, el cine y la televisión argentinos
2
Escándalo en la TV: vinculan la salida de Gley Salazar con presunto maltrato laboral y surgen nuevas acusaciones
3
La universidad pública de La Paz guarda un pedazo de la Luna
4
Fiscalía acusa formalmente al exministro Siles
5
La universidad pública de La Paz guarda un pedazo de la Luna

Lo más compartido

1
Fallece Luis Brandoni, actor esencial del teatro, el cine y la televisión argentinos
2
Escándalo en la TV: vinculan la salida de Gley Salazar con presunto maltrato laboral y surgen nuevas acusaciones
3
UCB
4
Plataforma: Negocios, cultura y diversión
5
La universidad pública de La Paz guarda un pedazo de la Luna

Más en Seguridad

20/04/2026
Sokol recuerda historial disciplinario de Lara y desmiente acusaciones contra la Policía
El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, puso en duda la credibilidad del vicepresidente Edmand Lara al recordar su historial disciplinario y su baja...
Ver más
20/04/2026
Aprehenden al exedecán del Ministro de Gobierno por el caso maletas
El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, informó que el capitán Augusto Rodríguez, exedecán del ministro de Gobierno, fue aprehendido este lunes tras...
Ver más
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en coordinación con la Policía Boliviana, ejecutó un operativo en el municipio de Sorata, provincia Larecaja del departamento de La Paz, con...
Ver más
18/04/2026
Desmantelan campamento clandestino en Sorata y afectan operaciones por millones de dólares
En medio de un control de rutina en el trópico de Cochabamba, agentes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) aprehendieron a un hombre que conducía un camión que transportada cerca de media...
Ver más
18/04/2026
Cae camionero con cerca de media tonelada de marihuana camuflada en medio de ladrillos de construcción
Mató a su pareja a balazos en 2006. La condenaron en 2008 a 30 años de prisión sin derecho a indulto. El TSJ ejecutorió la sentencia en 2014. Al año siguiente, un juez le otorgó detención...
Ver más
17/04/2026
Capturan a asesina sentenciada, estaba de fiesta con un juez
La joven desapareció el 30 de marzo de 2024, durante un viaje que realizó con su entonces novio, Joel, a Tocaña, en los Yungas.
Ver más
17/04/2026
Sentencian a 30 años de cárcel a Joel Pérez por muerte de Odalys
En Portada
20/04/2026 País
Banco Mundial plantea cuatro ejes al Gobierno boliviano para la transformación educativa con calidad
En una visita a Bolivia, el exministro de Educación del Perú y actual director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Jaime...
vista
20/04/2026 Economía
Enfrentamiento entre cooperativistas y jukus deja un fallecido en Potosí
Un enfrentamiento entre cooperativistas mineros y presuntos “jukus” (ladrones de mineral) dejó como saldo el domingo una persona fallecida y varios heridos en...
vista
20/04/2026 Seguridad
Sokol recuerda historial disciplinario de Lara y desmiente acusaciones contra la Policía
El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, puso en duda la credibilidad del vicepresidente Edmand Lara al recordar su historial disciplinario y su baja...
vista
20/04/2026 Seguridad
Fiscalía acusa formalmente al exministro Siles
César Siles fue nombrado Procurador General del Estado y luego Ministro de Justicia por Luis Arce, en este último cargo se involucró en una trama para...
vista
20/04/2026 País
Yahuasi tiene siete demandas y pide a la población unirse a su marcha: "muchos lo dejaron por salud"
Tras seis días de movilización, el excandidato a la Gobernación de La Paz, René Yahuasi, pidió a la población que se una a "la marcha por la democracia" en su...
vista
20/04/2026 País
Más de 35 mujeres logran cargos, pese al acoso político en las elecciones subnacionales
La directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, informó a Urgente.bo que al menos 35 mujeres fueron electas como autoridades en las elecciones...
vista
Actualidad
César Siles fue nombrado Procurador General del Estado y luego Ministro de Justicia por Luis Arce, en este último cargo...
Ver más
20/04/2026 Seguridad
Fiscalía acusa formalmente al exministro Siles
Un enfrentamiento entre cooperativistas mineros y presuntos “jukus” (ladrones de mineral) dejó como saldo el domingo...
Ver más
20/04/2026 Economía
Enfrentamiento entre cooperativistas y jukus deja un fallecido en Potosí
El embajador de Francia en Bolivia, Olivier Fontan, ha publicado este lunes un mensaje en su cuenta de Facebook para...
Ver más
20/04/2026 País
El embajador de Francia en Bolivia relata el drama que sufre con BoA: “Desprecio total al cliente”
La directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, informó a Urgente.bo que al menos 35 mujeres fueron electas...
Ver más
20/04/2026 País
Más de 35 mujeres logran cargos, pese al acoso político en las elecciones subnacionales
Deportes
El atleta boliviano Diego Yafer Quespia Aguilar, oriundo del municipio de Torotoro (Potosí), cumplió una destacada...
Ver más
19/04/2026 Multideportivo
Samaipata: el boliviano Diego Quespia se mete en entre los 10 mejores de Sudamérica en su debut internacional
Hugo Dellien se consagró campeón del Bolivia Open y se convierte en el primer boliviano en ganar el título de singles...
Ver más
19/04/2026 Tenis
Hugo Dellien, el primer tenista boliviano en conquistar el torneo Bolivia Open
La lucha de Wilstermann por hacer respetar sus derechos continúa y va por buen camino, según afirmó Yuri Gil,...
Ver más
19/04/2026 Fútbol
Yuri Gil: “si el fallo sale a favor de Wilster habrá serias consecuencias”
El tenista Hugo Dellien se coronó campeón del Bolivia Open por primera vez en su carrera tras vencer en la gran final...
Ver más
18/04/2026 Tenis
Hugo Dellien vence a Prado y se corona campeón del Bolivia Open 2026
Tendencias
El espectacular éxito de la misión Artemis II de la NASA ahora ha preparado el escenario para el regreso de los Estados...
Ver más
19/04/2026 Tecnología
Audaz plan de la NASA: una base lunar con energía nuclear
Doble Click
Luis Brandoni, fallecido este lunes a los 86 años, siguió trabajando hasta el último momento y deja una trayectoria de...
Ver más
20/04/2026 Cultura
Fallece Luis Brandoni, actor esencial del teatro, el cine y la televisión argentinos
El tráiler de Michael, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, se estrenó recientemente y ya hizo...
Ver más
19/04/2026 Cine
Fiebre por Michael Jackson revive con su esperada película
En la primera frase aparece la idea de conseguir un jeep, no un vehículo convencional, sino un instrumento de viaje,...
Ver más
19/04/2026 Cultura
Los tejedores de la noche
La reconocida actriz francesa Nathalie Baye falleció este sábado a los 77 años en su domicilio en París, según informó...
Ver más
18/04/2026 Cine
Fallece la actriz Nathalie Baye, ícono del cine francés