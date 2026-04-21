Ian Vega e involucrados niegan relación extramarital y responden a acusaciones

Tras la difusión de una denuncia anonima en redes sociales, varias de las personas señaladas salieron a dar su versión, negando rumores de una supuesta relación extramarital y aclarando su vínculo laboral y personal.

La controversia comenzó luego de que se viralizara un rumor que generó especulaciones en redes sociales sobre una presunta relación extramarital entre los conductores de television Juliana Guzman e Ian Vega, incluso asegurando que este mismo habria realizado maltrato psicologico en contra de Gley Salazar y esto provocara su salida del programa. Ante la ola de comentarios, Ian aseguró que, al ver el material, se comunicó de inmediato con Juli y Nicole a través de un grupo que compartían.

Por su parte, Juli fue enfática al desmentir los rumores, señalando que mantiene únicamente una relación de amistad y trabajo con las personas implicadas. “Somos muy buenos amigos y compañeros”, afirmó, dejando claro que no existe ningún vínculo sentimental fuera de lugar.

En la misma línea, Nicole indicó que todo lo ocurrido ha sido malinterpretado y que los comentarios en redes están cargados de mala intención. Según su versión, las críticas responden, en parte, a la incomodidad que genera el crecimiento o “brillo” de algunas personas.

Juli también confesó que la situación le afectó a nivel personal. Explicó que vio estos coemntarios junto a su pareja, lo que le causó dolor, aunque aseguró que decidió seguir adelante pese al impacto emocional.

Respecto a las acusaciones de posible maltrato psicológico dentro del entorno laboral, Ian reconoció que han existido diferencias con algunos compañeros, entre ellos Gley, pero negó que estas hayan llegado a extremos graves. Además, destacó que el equipo de trabajo se encuentra estable y con la intención de continuar con sus proyectos.





Pese a la polémica y el impacto en redes sociales, los involucrados coinciden en que buscan dejar atrás los rumores y continuar con sus actividades profesionales. Mientras tanto, el caso sigue generando debate entre los usuarios, evidenciando cómo una versión viral puede marcar la percepción pública, incluso sin conocer todos los detalles de la historia.