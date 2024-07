Tras examen oral, la Asamblea avalará por dos tercios a postulantes aprobados

Tras la conclusión de los exámenes orales a postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Consejo de la Magistratura (CM), el diputado Juan José Jáuregui dijo que desde ayer se toman las pruebas a los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y prevén terminar todo el proceso hasta la tarde de mañana (miércoles).

Luego las comisiones deben pasar las listas a la Asamblea para que sean aprobadas por dos tercios.

Jáuregui forma parte de la Comisión Mixta de Constitución e informó que, hasta el domingo, se evaluó a los profesionales aspirantes al TSJ de La Paz y que, desde ayer, continúan con Oruro, Potosí y otros departamentos.

En tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, espera que las listas de los seleccionados sean entregadas pronto al Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de pasar por la Asamblea Legislativa.

Ayer se cumplió el cuarto día de exámenes orales a los postulantes a las elecciones judiciales



Informe

Para la analista política y abogada, Carolina Orias, una vez que concluyan los exámenes, las comisiones deberán elaborar un informe con las listas de los postulantes admitidos con sus respectivas notas, para que sean aprobadas por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por dos tercios de los presentes.

Luego estas listas deben ser remitidas al TSE para que se inicie con los preparativos del proceso electoral.

Es importante tomar en cuenta, advirtió Orias, que la Asamblea Legislativa no va a votar o aprobar candidaturas específicas, sino será el informe con las listas que manden las comisiones.

La analista mencionó que, conforme a los plazos, las comisiones tienen hasta el lunes, 29 de julio, para remitir el informe a la ALP. Y Choquehuanca tiene ocho días hábiles para convocar a la ALP.

“El riesgo es que no se consigan los dos tercios y el informe no se apruebe y, en consecuencia, nos quedemos sin judiciales”, dijo Orias.

Vocal Tahuichi

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, que busca ser candidato para el Consejo de la Magistratura, obtuvo 40 sobre 100 puntos, en el examen oral que se le tomó como parte del proceso para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales.

En diálogo con Los Tiempos, Tahuichi mencionó que durante la prueba le fue “regular” y que es una “ruleta rusa”, donde las “preguntas fueron capciosas”. “Obtuve 40 puntos que no me están convenciendo y he pedido que me hagan una copia de mi examen. Más allá de eso me habría gustado que las pruebas fuesen de análisis”, dijo.

Tahuichi mencionó que le hicieron preguntas sobre racismo y de constitucionalidad, y que “no tenían relación y estaban alejados del objeto del cargo”.



“Quiero señalar que yo no estudié esos temas, nunca nos mencionaron esos temas”, enfatizó.

No sólo a Tahuichi Quispe le fue mal. El magistrado autoprorrogado Olvis Eguez, que postuló al TCP, obtuvo una puntuación de 40. El exmagistrado del TCP, Zenon Bacarreza, obtuvo también 40 puntos en su examen.