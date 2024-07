Dan hasta el viernes para anular la ley de jubilación forzosa, luego van a paro

El sector salud dio plazo al Gobierno hasta el viernes para retirar el artículo referido a la jubilación forzosa a los 65 años; caso contrario ingresarán en paro durante cinco días. Y desde la Confederación Universitaria Docente (CUD) convocaron a movilizaciones permanentes desde la próxima semana en demanda del retiro del proyecto de ley de pensiones.

La disposición adicional única del proyecto de ley de pensiones establece que los trabajadores de 65 años que no quieran jubilarse deben someterse a un examen médico para evaluar si están aptos para hacerlo.

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, aseguró que, si no se atiende el pedido del sector, la próxima semana irán al paro médico con movilizaciones.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui culpó al Gobierno de las movilizaciones del sector. “Esas son las consecuencias de su falta de atención a las demandas”, dijo.

El representante de la Alianza de Jubilados, Marvel Gutiérrez, aseguró que no retrocederá en el pedido de eliminar la jubilación forzosa. Insistió que el Gobierno no pone fondos para la jubilación de los trabajadores. “Son nuestros recursos, aproximadamente 800 millones de bolivianos. No es que la Gestora nos da, menos el Gobierno”, declaró.

La CUB difundió un pronunciamiento público en el que se convoca a un encuentro de trabajadores para tener una nueva ley que “garantice una jubilación digna y la independencia política en la administración.

Mitín

Los sectores movilizados rechazan la “jubilación forzosa” y, como medida de protesta, instalaron ayer un mitin en puertas del edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la ciudad de La Paz. Además, marcharon en otras ciudades, como Santa Cruz y Cochabamba. Criticaron el trabajo de los asambleístas porque no canalizan soluciones para los sectores movilizados hace más de cinco meses.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, presidida por Omar Yujra, propuso mantener la “jubilación forzosa” en el proyecto de Ley 035, pero planteó que el test físico y mental sea supervisado por un médico externo.

Esa propuesta fue analizada y rechazada por el sector médico y los jubilados, porque en el fondo se mantiene la intención de “forzar” a una jubilación.