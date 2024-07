Transporte pesado bloquea la ruta La Paz - Oruro

Este jueves, después del mediodía, los transportistas bloquearon ambos carriles de la carretera La Paz - Oruro, a la altura de Apacheta, tras el fracaso de una reunión crucial programada con el Gobierno.

La reunión, que debía llevarse a cabo entre la dirigencia nacional del transporte pesado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tenía como objetivo abordar la escasez de diésel que ha generado largas filas en surtidores en todo el país. Sin embargo, la ausencia del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, causó gran molestia entre los transportistas.

Héctor Mercado, dirigente de la Cámara Nacional del Transporte, expresó su frustración a UNITEL, señalando que la no asistencia de Dorgathen fue la gota que colmó el vaso, llevando a los transportistas a tomar medidas drásticas. "Mientras él no dé la cara, lamentablemente el bloqueo es lo que se dará, y no sólo en La Paz. Oruro está cerrado, los diferentes surtidores ya están cerrados, en Cochabamba está empezando," declaró Mercado.