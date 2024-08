Chi Hyun Chung y el policía Edman Lara firman alianza para las elecciones 2025-2030

El diálogo nacional por la economía del país respecto al tipo de cambio del dólar, las exportaciones e importaciones, anunciado por el presidente Luis Arce la pasada jornada, se desarrollará la... Ver más Gobierno anuncia que diálogo nacional por la economía se realizará la próxima semana

A partir de este miércoles operarán dos helicópteros Z-9 en los municipios cruceños de Roboré y El Puente para sofocar los incendios en la zona, informó el segundo comandante del Comando Conjunto de... Ver más Helicópteros ingresan a Roboré y El Puente para sofocar incendios

"No hay nada que debatir"; las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana no apoyan el nuevo referéndum propuesto por Arce para tratar la subvención de hidrocarburos, escaños y reelección. El ala... Ver más Oposición no apoyará el referendo propuesto por Arce y evismo se cierra a negociaciones