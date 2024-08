Lima le pide a Evo que no le tenga miedo al pueblo sobre reelección

El ministro de Justicia, Iván Lima, exhortó al expresidente Evo Morales a no temerle a la posibilidad de que el pueblo se manifieste en un referéndum sobre la reelección presidencial, ya sea de manera continua o discontinua.

Durante su participación en el programa "Hagamos Democracia" de la red Erbol, el ministro Lima respondió a las críticas del exmandatario, quien cuestionó la decisión del Tribunal Supremo Electoral de admitir la posibilidad de introducir el referéndum en medio de las elecciones judiciales.

El ministro señaló que, una vez que el presidente envíe el proyecto de Decreto Supremo, el país tendrá 90 días para un intenso debate, y será el pueblo boliviano quien, el 1 de diciembre, decida sobre la consulta.

"Esta es la democracia, y le digo al señor Morales que deje de tenerle miedo al pueblo, que acepte este debate sano que hemos emprendido y esta forma de democracia participativa. Que deje de ponerle obstáculos a la voluntad del pueblo. Creo que él ha sido un líder muy importante y debería ser uno de los que promueva la democracia participativa y el derecho de los bolivianos a ser escuchados. Que no subestime al pueblo, que tiene una voz y un pensamiento que debe ser escuchado, y es lo que está proponiendo el presidente Arce", comentó Lima.

En cuanto a los cuestionamientos sobre la competencia para organizar o no el referéndum, Lima sostuvo que Evo Morales "no es ni el Órgano Electoral ni el Tribunal Constitucional. Durante sus 14 años de gobierno, pudo haber ejercido como autoridad máxima del Órgano Electoral y del Tribunal Constitucional, pero ya no ostenta esa categoría".

Sin embargo, reconoció que Morales, como cualquier ciudadano, tiene el derecho a expresar su opinión, pero recordó que la Constitución establece que el Órgano Electoral es quien define esta interpretación, seguido por el Tribunal Constitucional.

Lima también ratificó que, tras recibir las observaciones del Tribunal Supremo Electoral, el Ejecutivo decidió anular la pregunta 4 del referéndum, relacionada con la reforma constitucional sobre la cantidad de diputados, pero que continuará realizando los ajustes solicitados por el Órgano Electoral.