Tahuichi Tahuichi: “No debo nada a nadie ni tengo temor a nada”

Atrás quedaron las controversias, polémicas y bullying cuando el actual vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe decidió cambiar su nombre y apellido, de Daniel Atahuichi Quispe a Tahuichi Tahuichi Quispe, porque le sonaba “colonizante”.

“Yo soy aymara, de tierras altas. Antes yo me llamaba Daniel, un nombre colonizante que nunca representó mi identidad. Mi nombre ahora es Tahuichi, me identifica, ahora sí ha llegado para mí la democracia”, declaraba a la prensa en su momento.

En 2023, la Sala Plena del TSE analizaba el alejamiento del vocal Tahuichi Tahuichi por una denuncia que en su día presentaron legisladores “evistas” contra la autoridad, por presuntamente, haber cometido “falta muy grave” prevista en la Ley 018, al pedir a Evo Morales hablar de “indio a indio”, lo que consideraron un acto de discriminación.

En enero de 2024, el vocal Tahuichi propuso la eliminación de las elecciones primarias en los partidos políticos, argumentando que no tenía sentido llevar adelante una elección con un sólo candidato. Hoy esa ley está promulgada.

Los Tiempos tuvo la oportunidad de dialogar con el vocal Tahuichi Tahuichi sobre varios temas, sobre todo de sus pasiones como ciudadano boliviano, pero también en el marco de la coyuntura electoral para este 2024 y 2025

—¿Cómo evalúa el trabajo que viene realizando en el TSE y su labor como vocal?

—¡Quiero ser sincero! Decir primero que soy vocal por accidente. En un momento caótico y de crisis política que vivimos todos los bolivianos durante el 2019. Me postulé a la vocalía, sin pensar que iba a llegar a este cargo. Si bien soy autoridad, pero también soy un ciudadano boliviano.

—¿Cuál es su lectura con respecto a los últimos acontecimientos, tanto en el tema de elecciones judiciales como en las primarias?

—Debo decir que todo lo que ha sucedido me preocupa mucho.

Para que proceda un proceso electoral judicial, se deberían haber cumplido tres requisitos básicos: listas completas, equidad de género y la inclusión del indígena, eso señala la Ley Electoral y la Ley 1549 de las elecciones judiciales. Y resulta que ahora estamos embarcados en un proceso electoral judicial y sólo para el cargo del Tribunal Constitucional se han enviado dos postulantes varones para Cochabamba.

La lista comprendía de cuatro hasta ocho candidatos y Cochabamba tiene sólo dos candidatos para elegir al cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional.

En ese sentido, las condiciones no se han cumplido. Esto también sucederá en Santa Cruz, porque hay sólo dos candidatos. Si usted ve, prácticamente ya están elegidos, uno será titular y el otro suplente.

Entonces qué es lo que se va a elegir. Pando y Potosí también están en las mismas condiciones.

—En enero de 2024, usted propuso la eliminación de las elecciones primarias en los partidos políticos. Hace poco el presidente promulgó la ley. Sin embargo, usted señaló que la anulación de las primarias cerradas, no están del todo cerradas, valga la retórica. ¿Cómo evalúa esto?

—Cuando tuvimos la primera experiencia de primarias en 2019, eso fue una burla. ¿Cómo es posible que tengamos una elección primaria con un solo candidato? Eso era un insulto a la democracia. Ahí no hay ejercicio democrático.

Cuando presenté el proyecto de ley, se generó todo un debate público en torno a ese proyecto.

En las elecciones primarias de 2019, Bolivia se dio el lujo de gastar, insulsamente, alrededor de 30 millones de bolivianos. Las primarias están suspendidas, pero lo correcto habría sido anularlas.

—En 2025 se celebra el Bicentenario de la patria y coincidentemente también son las elecciones generales. ¿Cómo llega Bolivia a su bicentenario desde el punto de vista económico, social, cultural y político?

—Bolivia ha tenido momentos de bonanza y de crisis política y económica. Estos 200 años nos tienen que permitir reflexionar sobre la posibilidad de construir un nuevo Estado. En ese sentido el boliviano y la boliviana tendrán un momento de decisión en las elecciones generales de 2025. Para mí, ese es el momento de oro en el que se está jugando su futuro, respecto a la educación, a la salud y a otros temas.

—¿Con qué sueña el vocal Tahuichi?

—Yo sueño con que Bolivia sea un país tecnológico, que tengamos un ingreso per cápita igual al de los países europeos, que tienen casi 60 mil dólares. Nuestro ingreso per cápita es de 3000 dólares. Suecia tiene 90 mil dólares de ingreso.

La democracia nos debe permitir aproximarnos a eso. La democracia y la economía tienen una estrecha relación. Cuando la economía es fuerte, se logra esa hazaña.

Debemos pensar en el tricentenario y todo eso se construye con democracia.

Otro sueño que tengo es que Bolivia construya su primer cohete a la Luna, así tenemos que pensar, en grande.

—Usted dijo que ante todo también es un ciudadano boliviano, más allá de ser una autoridad. ¿Cómo es el día a día del vocal Tahuichi?

—Es ante todo pasión. Para un ciudadano como yo, que por ahora soy un servidor público. Todo mi trabajo lo enfrento con pasión. Estoy con esa entereza ahora mismo, de vivir el momento. El próximo año yo me voy, el 19 de diciembre terminan mis funciones. No pienso quedarme un día más, porque respeto la Constitución. Yo no le debo nada a nadie, no tengo temor de nada.