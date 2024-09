Lucho Arce asegura que defenderá la democracia y no traicionará al pueblo huyendo cuando más lo necesita

El presidente Luis Arce aseguró este domingo que defenderá la democracia y no cederá ante quienes buscan generar miedo, incertidumbre y violencia. "Estamos construyendo un futuro y no vamos a traicionar a nuestro pueblo huyendo cuando más nos necesita", afirmó.



El mensaje del presidente coincide con el inicio de una serie de protestas organizadas por un denominado "comité multisectorial", a partir de este lunes, en respuesta a la falta de dólares, la inseguridad en el suministro de combustibles y los datos del censo.



En paralelo, Evo Morales organiza el congreso del MAS en Villa Tunari, donde planea elegir la directiva de su Instrumento Político sin la supervisión del Tribunal Supremo Electoral. Morales advirtió que, de no contar con esta supervisión, el congreso se convertirá en un ampliado para tomar acciones de hecho y dar inicio a movilizaciones.



Arce señaló que su gobierno está trabajando para corregir los errores del pasado, cometidos por quienes pensaban con una lógica capitalista de corto plazo y se enfocaban únicamente en el presente, sin garantizar el futuro de las próximas generaciones.



El mandatario destacó que su administración está impulsando soluciones estructurales, sentando las bases de una economía diversificada y de amplio espectro, que no dependerá de un solo sector, como ocurrió en el pasado.



El gobierno de Luis Arce ha puesto énfasis en la política de industrialización con sustitución de importaciones, buscando reducir la presión por la necesidad de divisas para garantizar la compra de combustibles y otros insumos esenciales para los sectores productivos.



"Agradecemos el permanente respaldo de nuestras regiones y organizaciones sociales, quienes pueden estar seguras de que vamos a defender nuestra democracia y el futuro de nuestras hijas e hijos. No vamos a ceder ante quienes quieren generar miedo, incertidumbre y violencia. Estamos construyendo un futuro y no vamos a traicionar a nuestro pueblo huyendo cuando más nos necesita", reiteró el presidente.



En horas recientes, el analista Luis Alberto Ruiz advirtió sobre la existencia de una posible hoja de ruta diseñada para acortar el mandato del presidente Arce, a través de una serie de conflictos motivados por la escasez de dólares y combustibles.



Ruiz atribuyó estas movilizaciones a las aspiraciones de Evo Morales de ser rehabilitado como candidato presidencial, utilizando los conflictos generados a partir de su congreso partidario, previsto para el 3 de septiembre en Villa Tunari.