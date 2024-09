Arce afirma que la "inmensa mayoría" de la población está cansada de los bloqueos

El presidente Luis Arce advirtió este jueves que la inmensa mayoría de los bolivianos está cansada de los bloqueos y apuesta por el desarrollo, como las políticas, dijo, para garantizar alimentos con una inversión superior a los Bs 693 millones.

"Para seguir garantizando nuestra seguridad con soberanía alimentaria, no deben primar intereses ni aspiraciones políticas personalistas, deben primar siempre los intereses y aspiraciones del pueblo trabajador, de esa inmensa mayoría que está cansada de los bloqueos y que apuesta por el desarrollo de nuestra Patria", afirmó en su post en redes sociales.

La posición se da en vísperas a un paro cívico en Santa Cruz en contra de los resultados de población del censo de marzo y poco después de que el expresidente Evo Morales y sus seguidores decidieran una marcha para el 17 de septiembre y un posterior bloqueo nacional de caminos con el fin de asegurar la candidatura del dirigente cocalero.

Tras el fallido intento de organizar un congreso del MAS-IPSP sin participación de las organizaciones sociales fundadoras, Morales anunció una marcha para el 17 de septiembre desde Caracollo, Oruro, hasta la ciudad de La Paz y luego un bloqueo de caminos en octubre.

"No podemos fracasar", advirtió Morales en ampliado del 3 de septiembre en Villa Tunari, donde instó a sus seguidores a preparar la movilización que exige se reconozca su candidatura presidencial para las elecciones de 2025, a pesar de que la Constitución, la Sentencia Constitucional 1010/2023 y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte - IDH) se lo impide.

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que la protesta social es admisible en la medida que no afecte el derecho de los demás bolivianos. No obstante, advirtió que "hay un cansancio y un hartazgo de la población boliviana ante la incertidumbre" y que esa marcha le mostrará a Morales que "La Paz no está dispuesta a vulnerar la Constitución y a darle la razón".

"Si Evo Morales quiere hacer política, tiene que dar soluciones y no poner problemas al país. Hacer arder al país, hacer lo que está planteando -convulsionar- y prácticamente un golpe de Estado en este septiembre y octubre es algo que el país no le va a aceptar", advirtió en una entrevista con radio Fides.

Si bien reconoció que Morales tiene "un voto duro" y gente que lo apoya, aseguró que hay "un 80% del país que no quiere verlo más y el 2019 ha hablado claramente", cuando tuvo que renunciar y dejar el país con destino a México.

"Yo creo que en este momento lo que tiene que entender Evo Morales es que no puede ser candidato, no porque no quiere el Gobierno o el presidente Arce, no puede serlo porque ha hablado la Corte Interamericana, ha hablado el Tribunal Constitucional y ha hablado el pueblo boliviano del 21F", argumentó.