Vigilia en la ALP impide ingreso de los postulantes a la Fiscalía

El fiscal general, Juan Lanchipa, aseguró que dejará el cargo el próximo 22 de octubre, fecha en la que cumple seis años de gestión y, según la Constitución, fenece su mandato.

Desde el pasado miércoles, la Comisión Mixta de Justicia abrió la fase de inscripción de postulantes a ese cargo. El proceso de selección tiene 14 fases y dura 45 días, tiempo en el cual los legisladores evaluarán si los postulantes cumplen o no con los requisitos de la convocatoria. La etapa de postulaciones vence el próximo miércoles.

Lanchipa aseguró que respetará la Constitución y ya prepara su informe de gestión para presentarlo a la Asamblea Legislativa, antes de dejar su cargo.

El fiscal no quiso referirse a la posibilidad de que su sucesor sea designado, provisoriamente, por decreto, en caso de que la ALP no elija a la nueva autoridad por 2/3 de sus votos.

“Nosotros no podemos marearnos con el cargo, debemos señalar este adagio, que debemos tratar siempre de ser cóndores, porque el cóndor es el único animal que no se marea en las alturas”, afirmó.

En tanto, el senador Roberto Padilla, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que está en riesgo el proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado por la vigilia de la Central Obrera Boliviana (COB) en el ingreso al edificio antiguo de la Asamblea Legislativa.

Padilla dijo que los postulantes no pueden ingresar al hemiciclo a dejar sus documentos. “Para la Comisión no hay garantías, no hay esa claridad para que entren los postulantes, por eso mismo, vamos a solicitar a los que están haciendo vigilia injustamente que abran la puerta de entrada”, dijo Padilla.