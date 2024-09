Las 10 frases que marcaron el discurso de Arce contra Evo

El presidente Luis Arce se refirió ayer, por primera vez y de manera directa, al presidente Evo Morales.

En su discurso, lanzó duras acusaciones contra el exmandatario. A continuación, las frases más punzantes:

1.- "Lamento que desde el año 2020, te hayas dado a la tarea de pensar únicamente en tu candidatura, de hacer todo lo posible para que nos vaya mal y aparecer como el salvador de Bolivia, en un afán desmesurado por permanecer en el poder otros 14 años o más, desconociendo los resultados electorales, desestabilizando la economía con mentiras y descuartizando por completo el Instrumento Político del pueblo que hoy quieres que esté a tu servicio".

2.- "Nos estás amenazando a todo el país con paros y bloqueos solamente porque quieres hacer lo que la Constitución Política del Estado (CPE) no te permite, volver a habilitarte como candidato".

3.- "No soy yo quien te ha inhabilitado Evo, es la Constitución por la que votó el pueblo y tú lo sabes muy bien, y no es a mí a quien estás atacando, es al pueblo, es ese pueblo al que pregonas defender, es la economía del pueblo a la que estás afectando con tus medidas".

4.- "Deja de incendiar la democracia. No es solo el gobierno el que pierde por la irresponsabilidad y locura de poder de una persona, somos todos. No permitiré que pongas en riesgo la vida de nuestro pueblo, y actuaré de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución Política del Estado".

5.- "Aquí estoy Evo, no me escaparé. Si quieres solucionar un problema que tienes conmigo, porque no acepté ser un títere tuyo, ven tú aquí, te espero, y resolvamos ese problema, asumiendo las reglas de la democracia, no arrastres al pueblo al enfrentamiento y a la muerte por tus caprichos y ambiciones de poder".

6.- "Tengo la responsabilidad histórica de denunciar al país y al mundo de lo que puede producirse en los días venideros en Bolivia por responsabilidad tuya (Evo Morales). Inicia en los próximos días una marcha para pasar luego a bloqueo de nacional de caminos, que terminará en un intento de golpe de Estado a un Gobierno popular, es algo a lo que deberás dar cuenta a nuestro pueblo tarde o temprano".

7.- "Basta Evo, hasta ahora he tolerado tus ataques, tus mentiras y tus calumnias en silencio, pero que pongas en riesgo la vida del pueblo es algo que no voy a tolerar".

8.- "Asumiendo las reglas de la democracia, no arrastres al pueblo al enfrentamiento y a la muerte por tus caprichos y ambiciones de poder. El pueblo es sabio y se da cuenta perfectamente lo que estás haciendo. ¿Y por qué lo estás haciendo? Por tu deseo de reelegirte".

9.- "La revolución democrática y cultural no se agota en una persona, el MAS-IPSP no es una persona, es de las organizaciones sociales".

10.- ¿Por qué instruyes bloquear a un gobierno popular, que está encarando y profundizando las tareas inconclusas del proceso de cambio y rectificando los errores que se cometieron? ¿Por qué mantienes un pacto con quienes protagonizaron un golpe de Estado en 2019?