Arce a Evo: “inicias una marcha y bloqueos; por mi parte cumpliré el mandato del pueblo”

Ante el anuncio de marchas y bloqueos, el presidente Luis Arce, junto a representantes de sectores sociales de sectores evistas, se dirigió a Evo Morales. "Quieres imponer tu candidatura a las buenas o a las malas, vulnerando la Constitución Política del Estado", sostuvo, entre otras declaraciones.

"Nos estás amenazando a todo el país con paros y bloqueos solamente porque quieres hacer lo que la Constitución Política del Estado no te permite. No soy yo quien te está inhabilitando, es la Constitución por la que votó el pueblo (...). Resolvamos ese problema asumiendo las reglas de la democracia, no arrastres al pueblo al enfrentamiento ya la muerte por tus caprichos y ambiciones de poder", manifestó el jefe de Estado.

En un mensaje acompañado por los representantes de las organizaciones sociales y del Pacto de Unidad, Arce advirtió que no permitirá que se ponga en riesgo a la población con marchas y bloqueos innecesarios que solo buscan generar conflictividad.

En las últimas horas, Evo Morales ratificó su convocatoria a una marcha desde la población de Caracollo (Oruro) hasta la ciudad de La Paz, el martes 17 de septiembre.

"Evo ya te equivocaste una vez queriendo imponer tu candidatura y esa decisión tuvo un alto costo para el pueblo, no te vuelvas a equivocar Bolivia necesita de nuevos liderazgos, necesitas darte cuenta que el rol tuyo y mío es impulsar liderazgo esoss para garantizar la continuidad de un proyecto político que es del pueblo”, enfatizó Arce.

El presidente de Bolivia remarcó que la recuperación de la democracia costó mucho dolor al pueblo boliviano y por lo tanto, cuidarla es una responsabilidad de todos.

"Hoy (domingo) hemos respondido a tu pliego petitorio, sabiendo que ya has organizado tu bloqueo nacional, sea la respuesta que fuera, así que no disfraces tus ambiciones personales ni socaves la democracia tomando como banderas problemas estructurales en los que, como Gobierno, estamos trabajando verdaderamente todos los días para resolverlos”, precisó.

Lamentó que ahora por estas "ambiciones desmedidas de poder" se pretende poner en riesgo, no solo la democracia, sino que ahora están dispuestos, incluso, a enfrentar al pueblo por "solo sentarse en una silla presidencial y saciar sus apetitos personales".

"Deja de incendiar la democracia, no solo es el Gobierno el que pierde por la irresponsabilidad y locura de poder de una persona, somos todos. No permitiré que pongas en riesgo, la vida de nuestro pueblo y actuaré de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución Política del Estado", advirtió.