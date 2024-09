Lima niega que su renuncia haya sido motivada por el "ultimátum" de Evo: "Tiene que descartarse esa opción"

Iván Lima negó ayer que su renuncia haya sido motivada por el 'ultimátum' dado por Evo Morales y afirmó que su decisión se debe, entre otras cosas, al objetivo de poder enfocarse en procesos y casos sin las limitantes que significaba ejercer un cargo público de tal magnitud.



"El pedido de Evo Morales no tiene nada que ver con mi salida, tiene que descartarse esa opción. Que la decisión mía hubiera sido motivada por ese factor no es real y tampoco ha sido una decisión del Presidente", aseveró Lima entrevistado por el programa 'Asuntos Centrales'.



En ese sentido, la, ahora, exautoridad, aseveró que decidió dejar el cargo tras analizar el "importante momento" que vive el país.



Como ejemplo, afirmó que el Estado necesita un "mayor diálogo" para garantizar que las personas más idóneas asuman los cargos electivos, en referencia a las elecciones judiciales, la designación del fiscal general, entre otros.



Afirmó que se debe garantizar que los "buenos" profesionales tengan la opción de llegar a altos cargos y afirmó que en su cargo de Ministro de Justicia tenía limitantes para accionar con ese objetivo.



Asimismo, explicó que su cargo de Ministro le impedía accionar en diferentes áreas y activar procesos judiciales por distintos casos.



Además, afirmó haberse sentido indignado por haber sido "bloqueado" por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en su objetivo de reforzar las leyes de protección a favor de las mujeres y las niñas.



"Es un limitante. En este país hay una alta tasa de impunidad estructural que daña a niñas, mujeres. Tenemos la tasa más alta de feminicidio, de violación y lo que pude hacer desde el Ministerio ha quedado bloqueado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No hemos logrado ninguna ley que tiene que ver con esta temática", lamentó.



Reprochó, como ejemplo, que no se haya aprobado el "Anteproyecto de ley de protección reforzada para infantes, niñas, niños y adolescentes", destinado a modificar artículos del Código de Procedimiento Penal para que delitos contra la libertad sexual de niños, niñas y adolescentes en todo el país sean imprescriptibles



Iván Lima renunció a su cargo ayer, jueves, y fue reemplazado por César Siles, quien hasta hace algunas horas ocupaba el cargo de Procurador General del Estado.



Sectores de la oposición especularon que la renuncia se debió al ultimátum dado por Evo Morales al presidente Luis Arce. y es que el dirigente cocalero había exigido la salida de cuatro ministros, entre ellos Lima, si es que el Jefe de Estado quiere "acabar su gestión".