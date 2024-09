Áñez responde Lima: Ud. no se salva de haber operado un 'sicariato judicial' en caso Senkata-Sacaba

La expresidenta Jeanine Áñez respondió este domingo al exministro de Justicia, Iván Lima, luego de que éste reafirmara que correspondía un juicio de responsabilidades en los casos Senkata y Sacaba, en lugar del juicio ordinario que se impuso por un "capricho" de Evo Morales.



En declaraciones al programa Hagamos Democracia de la red Erbol, Lima sostuvo que desde el inicio había propuesto un juicio de responsabilidades conforme al debido proceso, pero que el "evismo" presionó dentro de la bancada para que se procediera con un juicio ordinario. Esto, según Lima, generó tensiones con Evo Morales.



"El juicio de Sacaba sigue bloqueado por estos problemas procesales debido al capricho de Morales, quien insiste en que debe ser un juicio ordinario. Este asunto terminará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, eventualmente, en la Corte Interamericana, donde se definirá la situación", expresó Lima.



Áñez, en respuesta, escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter): "Ud., Iván Lima, no se salva ni renunciando al cargo desde donde operó al sicariato judicial para hacerme secuestrar, junto a Eduardo del Castillo, y mantenerme encarcelada desde hace tres años y medio; ni tratando de sacarse de encima la responsabilidad de haber operado a nombre de Arce Catacora y Evo Morales. Ud. no se salva, y no hay novedad en su declaración".



La exmandataria recordó que desde el día de su detención ha denunciado un megaoperativo destinado a ensañarse contra una expresidenta que ejerció constitucionalmente el cargo tras la renuncia de Evo Morales y otros funcionarios del MAS en noviembre de 2019, quienes -según Añez- provocaron violencia, muertes y sufrimiento en el país.



"Ud. no se salva porque, contrariamente a lo que ahora dice, hizo exactamente lo contrario: negó los derechos de una expresidenta y de todos los presos políticos, civiles, policías y militares que cumplieron con su deber de pacificar Bolivia y proteger al pueblo, el cual el MAS atacó, persiguió y bloqueó sin consideración", agregó Áñez.



Además, desafío a Lima a presentarse ante la Asamblea Legislativa y confesar que mandó retirar la acción del Fiscal General que debía ser sometida a votación para confirmar o negar el Juicio de Responsabilidades que manda la Constitución en caso de procesar a una expresidente.



También acusó a Lima de haberla sometido a juicio sin el debido procedimiento, defensa ni garantías, en tribunales que, según ella, no tenían competencia. Asimismo, lo desafió a denunciar penalmente a los autores materiales e intelectuales que, a su juicio, destruyeron "la inocencia de niñas y familias" y robaron al pueblo boliviano y venezolano, sugiriendo que Lima finge desconocer estas denuncias que, afirma, han sido planteadas durante 15 años.



Finalmente, remarcó que Lima no se salvará de los delitos que le inventaron para proteger a Evo Morales. "Yo estaré encarcelada por orden suya y de la cúpula masista, pero Dios, que todo lo ve y lo sabe, hace justicia en este mundo para perdonar en el suyo a los verdaderamente arrepentidos", concluyó.