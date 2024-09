Asamblea publica nómina de 42 habilitados para el cargo de Fiscal General del Estado

La Comisión Mixta de Justicia Plural y Ministerio Público de la Asamblea Legislativa Plurinacional publicó este domingo la lista de 42 postulantes habilitados para asumir en octubre el cargo de Fiscal General del Estado en reemplazo del actual titular, Juan Lanchipa.



El siguiente paso será la fase de evaluación de méritos, con un valor máximo de 200 puntos, que se llevará a cabo en un plazo máximo de cuatro días. Posteriormente, aquellos que consideren que no fueron evaluados de manera adecuada, podrán solicitar una revisión de sus méritos.



Los asambleístas realizarán una evaluación oral y revisarán el plan de trabajo de los postulantes. Después, presentarán su informe a la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cual deberá convocar a una sesión en un plazo máximo de 48 horas para la designación del nuevo o nueva Fiscal General del Estado, que se decidirá por el voto de dos tercios de los asambleístas presentes.



A partir de ese momento, la Asamblea tendrá un plazo máximo de diez (10) días para completar la fase de designación. Si en la primera votación no se logra el número necesario de votos, se procederá a una segunda votación, excluyendo de las boletas a los candidatos que no obtengan el respaldo de al menos 20 asambleístas.



De acuerdo con la Ley 1579, si se llegara a una tercera votación, se excluirá a quienes no cuenten con el apoyo de al menos 30 asambleístas. Si la designación no se logra en esta instancia, las votaciones continuarán cuantas veces sea necesario hasta la elección final.



En todos los casos, la decisión deberá ser tomada mediante el voto de dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa.