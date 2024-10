Evo sobre las denuncias por presunto estupro: "No me extraña ni me preocupa"

En medio de la denuncia abierta en la Fiscalía por trata de personas, el expresidente Evo Morales se pronunció, en sus redes sociales, para minimizar el caso y aseguró que tampoco le genera preocupación.

"No me extraña ni me preocupa! Todos los Gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. No tengo miedo! No me callarán! Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron. Junto al poncho y la pollera (sic)", publicó.

El reciente caso por trata de personas fue abierto en Tarija y el 26 de septiembre la Fiscalía emitió la orden de aprehensión, pero fue paralizada este 2 de octubre por una acción de libertad. La víctima era una adolescente de 15 años de edad.

"Podrán silenciar mi voz, podrán matarme pero jamás lograrán silenciar la voz del pueblo que hoy siente hambre y desesperación, porque la traición sólo destruyó la estabilidad económica, social y política que tuvo Bolivia", añadió Morales.

La exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció una supuesta intromisión de la Fiscalía General del Estado, Juan Lanchipa, para frenar el cumplimiento de la orden de aprehensión, sin embargo, el aludido lo negó y aseguró que existe una comisión de fiscales de Sucre que se encargará del caso.