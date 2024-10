Gobierno denuncia que juez que dejó sin efecto orden de aprehensión contra Morales trasladó el caso a Villa Tunari

La jueza de Santa Cruz, Lilian Moreno, quien anuló la orden de aprehensión en contra de Evo Morales por trata y tráfico de personas y estupro, trasladó el proceso activado por la Fiscalía de Tarija al municipio de Villa Tunari (Cochabamba), denunció este jueves el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

"No puede existir una denuncia de un hecho de violación en contra de una niña, niño o adolescente sin investigarse. Reprochamos el accionar de una juez, Lilian Moreno, que no solo ha dejado sin efecto un mandamiento de aprehensión en contra de una persona investigada por el delito de trata de personas, sino que ha trasladado el caso hacia el municipio de Villa Tunari", dijo, en conferencia de prensa, según el reporte de la agencia ABI.

Reveló que la juez de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, Lilian Moreno, recibió el expediente del caso para una acción de libertad entre las 08h00 y las 10h00 del miércoles y antes del mediodía ya programó la audiencia para resolverla ese mismo día, a las 16h00.

La noche del miércoles, se conoció una orden de aprehensión en contra de Morales por el delito de trata y tráfico de personas y estupro. Una vez que fue conocida la orden, el fiscal general Juan Lanchipa destituyó a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, y a otros dos fiscales que no obedecieron la orden de no investigar el caso.

"¿En qué país vivimos?, precisamente no es esa justicia pronta y oportuna que, en menos de 8 horas, ha sido dejado sin efecto un mandamiento de aprehensión y sobre todo vulnerando los derechos de una menor trasladando un juicio hacia el municipio del expresidente Morales. ¿Qué garantía tienen las víctimas para personarse a buscar justicia?", cuestionó.

Del Castillo, visiblemente molesto, reprochó que existan administradores de justicia que se "entrometan en las investigaciones" e interfieran para que las víctimas no puedan acceder a la justicia.

"No podemos seguir en incertidumbre donde existen violadores y no se obtenga una justicia para los menores en nuestro país. ¿Qué clase de sociedad vamos a construir? Lo digo, no como Ministro de Gobierno, sino como un padre que siente un repudio, un asco en contra de esas autoridades. (...). El Gobierno va a ser parte, nos vamos a apersonar al proceso, para que sea reconducido y que esta niña pueda obtener justicia", remarcó. Asimismo, no descartó que existan más víctimas de Morales.

"Estamos investigando para llegar a la verdad (...). Nosotros les brindamos todas y cada una de las garantías constitucionales de protección (...). Las vamos a proteger a diferencia de gestiones anteriores. No podemos seguir viviendo en un país donde quienes violan a niñas sigan en libertad", aseguró.

Datos

La denuncia fue presentada el 26 de septiembre en contra de Evo Morales y los padres de la víctima por el delito de trata y tráfico de personas y estupro sobre un hecho que se registró en 2015 en Yacuiba, Tarija.

La víctima, por entonces era menor de edad, tenía 15 años, de acuerdo con los antecedentes descritos en la resolución fiscal de aprehensión. También se describe que producto de la relación nació un menor que en la actualidad tiene ocho años, y que se encuentra registrado con los apellidos de Morales y de la menor, como sus padres.