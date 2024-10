Suspenden inicio del juicio del caso golpe I hasta el 17 de octubre

El inicio del juicio por el caso de presunto golpe de Estado I se suspendió este lunes debido a que no se logró trasladar a tres de los principales acusados: la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exdirigente cívico Marco Pumari.

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz convocó a sesionar para este lunes a las 09:00, pero Régimen Penitenciario no trasladó a ninguno de los acusados. La expresidenta está recluida en la cárcel de Miraflores, en La Paz; el gobernador Camacho guarda detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, y el exlíder cívico Pumari está en la cárcel de Cantumarca, en Potosí.

Minutos antes de la audiencia, Áñez apareció en la ventana de su celda y negó con sus manos que haya algún operativo para su traslado. Su abogado, Luis Guillén, también confirmó que su defendida no sería trasladada.

Carolina Rivera, hija de la exmandataria, afirmó que "había una orden de traslado, pero no lo van a hacer. No se va a realizar. Ella está lista, está esperando, pero no le dicen nada. Ya tendría que estar en el tribunal".

Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, había adelantado a Unitel que el escenario de la suspensión era posible luego que se confirmara que Pumari no había salido del penal potosino y que era poco probable que hubiera llegado para la hora marcada del juicio en la ciudad de La Paz.

El caso golpe de Estado I fue activado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, se investiga la supuesta comisión de los delitos de terrorismo, conspiración, seducción de tropas, asociación delictuosa y otros.