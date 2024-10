Del Castillo dice que los delincuentes de violación y trata no deben estar por encima del Estado

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este sábado en Santa Cruz que los delincuentes acusados de violación y trata de personas no pueden estar por encima del Estado, sino que deben someterse a la justicia.



Estas declaraciones fueron una respuesta a la prensa sobre el pedido de algunos seguidores de Evo Morales, quienes sugirieron que, para levantar el bloqueo de caminos, deberían anularse los procesos judiciales contra el expresidente. Morales está siendo investigado por delitos de violación (antes conocido como estupro), trata y tráfico, en un caso ocurrido entre 2014 y 2015 en Yacuiba, Tarija.



El pasado 7 de octubre, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, reasumió el cargo después de haber sido destituida por el fiscal general Juan Lanchipa, tras emitir una orden de aprehensión contra Evo Morales. Desde entonces, Gutiérrez no se ha pronunciado públicamente, más allá de la información sobre la aprehensión del padre de la menor involucrada.



Del Castillo aclaró que "la Policía Boliviana no ha recibido ninguna orden de aprehensión" y que no podía proporcionar más detalles debido a que el Ministerio Público ha solicitado que el caso se declare en reserva. Sin embargo, enfatizó que el caso sigue siendo investigado en Tarija.



La autoridad comparó la situación con otros delitos graves, sugiriendo que sería absurdo que personas acusadas de feminicidio o secuestro pudieran exigir impunidad a cambio de levantar bloqueos de caminos.



Indicó que acceder a ese tipo de pedidos implicaría que los delincuentes estarían por encima del Estado de derecho. "Nosotros no consideramos desde ningún punto de vista que nadie puede hacerse la burla de la justicia en nuestro país, fuese quien fuese", precisó.



El ministro también retó al expresidente Morales a someterse a una prueba de ADN para demostrar ante la comunidad nacional e internacional, que no tuvo contacto sexual con la menor de 15 años involucrada en el caso.



Recordó que el propio Morales en 2016 solía decir que "si no tienes nada que ocultar, preséntate ante la justicia".



"Si mañana me acusan de violación o trata de personas, lo primero que haría es someterme a una prueba de ADN para demostrar mi inocencia. ¿Por qué no lo hace Evo Morales?", cuestionó Del Castillo.