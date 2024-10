Gobierno reporta $us 458 MM de pérdidas por bloqueos y otros daños

En los cinco primeros días de esta semana, los bloqueos impulsados por el expresidente Evo Morales para librarlo de responsabilidades penales y habilitarlo como candidato en 2025 generaron pérdidas económicas por 458 millones de dólares aproximadamente, informó ayer el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

“Por estos cinco días de bloqueo, desde el lunes hasta el viernes, hemos calculado que estarían afectando más de 458 millones de dólares. Por día son casi 92 millones de dólares”, declaró ante la prensa.

Los sectores afines a Evo Morales mantienen hasta 13 puntos de bloqueos indefinidos para que se termine la persecución penal por estupro y trata de personas contra su líder. Asimismo, exigen que se lo habilite como candidato para las elecciones presidenciales de 2025.

Los bloqueos, que no han podido ser levantados por la Policía boliviana, han provocado cortes en el suministro de combustibles, largas filas en los surtidores, además de encarecimiento de productos de la canasta familiar, entre otros daños.

Nada más en cuatro días el sector exportador reportó 56 millones de dólares perdidos por los bloqueos.

A esto se suman bloqueos en el país vecino de Chile, en Arica, que han dificultado aún más la llegada de cisternas cargadas con combustibles, según el Gobierno.

La falta de combustibles ha provocado largas filas en las estaciones de servicio y molestia por parte de los conductores. Como resultado el transporte pesado anunció que a partir del lunes se suma a los bloqueos de caminos, y algunos sectores del transporte público hablan de un alza de pasajes por las dificultades para acceder a la gasolina.

“Yo estoy aquí desde las 4 de la mañana y hasta ahora no sé si me iré con gasolina”, dijo Guillermo Coca, un taxista apostado entre los primeros lugares de una gasolinera en la ciudad de La Paz. “No hay certeza de que llegue ahora la cisterna, pero tampoco me puedo ir, ya no tengo gasolina para dar más vueltas”.

El director de la ANH, Germán Jiménez, indicó que dentro el país hay 500 cisternas con 16 millones de litros cargados que no pueden llegar a sus destinos debido a los bloqueos promovidos por Morales. También se refirió a los bloqueos en Arica, que de vez en cuando dejan pasar cierto número de camiones atascados.

Sin embargo, con relación a la advertencia delos camioneros de instalar bloqueos el lunes, y al alza de pasajes del transporte dijo que no hay motivo para ello porque lo que ocurre no es por “un problema interno”.