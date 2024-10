Roger Mariaca pedirá informes para conocer el estado del proceso penal por supuesto estupro en contra Evo

El nuevo Fiscal General de Estado, Roger Mariaca, estará este miércoles en Sucre para asumir su cargo y pedirá informes al fiscal de Tarija para conocer todos los detalles del proceso penal en contra de Evo Morales por el supuesto delito de estupro.

“No he tenido acceso al cuaderno de investigación, no tengo los informes correspondientes y con más responsabilidad en el transcurso de las horas, me voy a informar una vez estando en el lugar. Una vez teniendo el informe de la Fiscal de Tarija y de los 8 fiscales del país con relación a los casos de más relevancia que puedan tener, no podemos dejar de lado los hechos de corrupción, los hechos de narcotráfico que también son parte de la investigación”, afirmó Marica en Red Uno.



Sobre la orden de aprehensión del exmandatario Evo Morales, señaló que es la Policía Boliviana quien ejecuta las órdenes.



Mariaca también adelantó que evaluará a todos los fiscales departamentales del país para determinar su continuidad o cambio.