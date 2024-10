Analistas ven delito de sedición en bloqueo de Evo

El politólogo Franklin Pareja señaló que las acciones de los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista apuntan a la desestabilización del gobierno de Luis Arce.

Señaló que los bloqueos desde hace 11 días, articulados por el expresidente Evo Morales, pretenden la renuncia de Arce o el acortamiento de su mandato. Por lo tanto, se trata de actos delictivos enmarcados en la sedición.

Las demandas del MAS son inviables de atender, “con bloqueos o sin bloqueos no va a haber dólares, no va a haber más diésel, no va a haber productos justos en la canasta familiar”. Entonces, la intención de Morales es lograr desestabilizar a Arce.

“Morales ha demostrado que puede destruir el país por afanes personales y Arce mostró una total debilidad e incapacidad para atender y resolver los problemas que vive el país. Lo que sí pueden lograr ambos es un pacto de impunidad”, dijo.

“El señor Morales es un hombre peligroso que nos está llevando al abismo como país con estas actitudes de presión y desestabilización con fines personales que no tienen nada que ver con las demandas ciudadanas que no van a ser resueltas con estos bloqueos y después de los mismos”, sostuvo Pareja.

Sobre el tema, el analista político Paul Coca señaló que las movilizaciones del sector evista se prolongarán hasta diciembre, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decida el futuro de la situación jurídica de la sigla del MAS.

Morales, a juicio de Coca, quiere que todos los procesos en su contra se levanten, quiere ser jefe del MAS y quiere ser candidato. “Por lo tanto, está en campaña a su manera, generando conflicto porque no es reflexivo ni conciliador”, indicó.