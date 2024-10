Senado aprueba proyecto de ley de acceso a información pública

La Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de Ley referido al Acceso a la Información y Documentación Pública.

“La Cámara de Senadores aprueba el proyecto de Ley N° 160/2023-2024, que tiene por objetivo regular el acceso a la información y documentación pública y la transferencia en la generación y manejo de la información y documentación pública, y lo remite a la Cámara de Diputados para fines constitucionales”, informó el Senado, a través de su cuenta oficial en las redes sociales.

El proyecto de ley fue presentado por la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, tras ser consensuado por diferentes instituciones, y destacó la importancia de la norma.

Importancia

“Este proyecto de ley se trabajó con todas las instituciones que tienen que ver con la libertad de expresión y de prensa. No es sólo una ley para los medios de comunicación, sino para los ciudadanos. Va a garantizar el ejercicio de los derechos que tiene el ciudadano”, señaló Salame, según reporte del portal Brújula Digital.

La senadora enfatizó que el acceso a la información es esencial para que la población pueda ejercer sus derechos de manera efectiva.

“Para ejercer mi derecho, tengo que tener la posibilidad de acceder a la documentación. Si no tengo acceso, no puedo ejercer mis derechos”, explicó. Este proyecto de ley fue consensuado con varias instituciones clave, como la Contraloría, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Transparencia. “Realmente es un proyecto de ley que va a garantizar que los bolivianos tengamos acceso a la información. Ya no se podrá decir que una información es reservada o privada sin justificación”, añadió Salame.

Aclaró que, para que una información pueda ser considerada como reservada, deberá cumplir con requisitos legales y ser declarada como tal.