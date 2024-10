YPFB dice que hay 300 cisternas paradas por los bloqueos

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) programó la distribución de dos millones de litros de diésel y gasolina especial a surtidores en La Paz, pero admitió que las filas persistirán ya que hay 300 cisternas varadas en puntos de bloqueo.

“Desde nuestra planta de almacenaje en Senkata estamos despachando dos millones de litros, tanto de diésel como de gasolina. Este volumen representa la demanda normal del departamento de La Paz y estamos tratando de normalizar el abastecimiento en la medida que los bloqueos nos lo pueden permitir”, indicó Joel Callaú Justiniano, gerente de Comercialización de YPFB.

Añadió que el mismo volumen fue despachado el miércoles a las diferentes estaciones de servicio de este departamento, pero aclaró que las filas de motorizados en los surtidores no desaparecerán de la noche a la mañana. “Las filas no se eliminarán de la noche a la mañana, es un proceso. Si los bloqueos persisten, la demanda no puede ser satisfecha completamente”, advirtió.

Según Callau, hay 300 cisternas en los puntos de bloqueo que no pueden llegar a Senkata y otras regiones, por lo que se pide a la población, no generar una sobredemanda, ya que se intenta regularizar el suministro. “Normalmente y diariamente se despachan o transitan a nivel nacional más de mil cisternas que tienen que llegar a las diferentes plantas”, afirmó.

Asimismo, indicó que se regularizó el despacho del producto a todas las estaciones de servicio de las ciudades de El Alto y La Paz. Los surtidores se abastecen con combustibles las veinticuatro horas del día.

Acotó que las cisternas que se encuentran en tránsito tienen que llegar hasta las diferentes plantas de almacenaje de YPFB. “En este momento, los bloqueos no permiten que podamos abastecer a nuestras plantas de almacenaje y regularizar completamente el despacho de combustibles a nivel nacional”, sostuvo el Gerente de Comercialización de la estatal petrolera.