Justicia libera a 37 bloqueadores que fueron aprehendidos en Parotani

Un juez de Quillacollo otorgó la madrugada de este lunes, medidas sustitutivas a 37 personas que fueron aprehendidas durante la jornada de desbloqueos en Parotani, el pasado viernes.

Los 37 bloqueadores, seguidores de Evo Morales, fueron aprehendidos tras los enfrentamientos con la Policía en esa zona de la carretera al occidente del país y fueron acusados por portación de armas, instigación a delinquir y otros delitos.

“Nos han dado medidas sustitutivas, tienen que presentarse cada 15 días, tienen que pagar la suma de mil bolivianos, cada uno de ellos, también, obviamente, se van a arraigar a través de Migración”, manifestó el abogado de los aprehendido a la red Unitel.

La defensa de los acusados aseguró que apelarán la decisión, ya que les parece injusto, debido a que sus clientes -según su versión- no cometieron ningún delito.

“Pero de todas formas se ha planteado una apelación, porque no nos parece correcto, se ha demostrado que ellos tienen elementos arraigadores naturales como familia, domicilio y trabajo que no han sido adecuadamente valorados por el juez. Pero a pesar de ello van a gozar de la libertad, en este momento los 37 hermanos y hermanas están saliendo y se les va a devolver también los objetos personales que no han sido secuestrados”, señaló.

Los seguidores de Evo Morales cumplen 15 días de bloqueo, la mayor parte de ellos en Cochabamba, exigiendo una serie de medidas económicas y también la anulación de las acusaciones contra su líder, investigado por estupro.