Periodistas se declaran en emergencia ante violencia en cobertura de bloqueos

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) se declaró ayer en estado de emergencia por las agresiones y la retención de trabajadores de la prensa, en los puntos de bloqueo, por gente afín al expresidente Evo Morales.



El último incidente se registró ayer en el municipio de Mairana, a 135 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, donde los trabajadores de la prensa fueron golpeados y retenidos contra de su voluntad.



“Estamos en estado de emergencia porque consideramos que, de continuar así la situación, estamos en total indefensión. No tenemos garantías para el trabajo de la prensa y al vulnerarse el trabajo de la prensa y no garantizar la cobertura informativa se vulnera el derecho de la población a estar bien informada”, denunció la presidenta de la ANPB, Zulema Alanes.



La madrugada de ayer, un contingente policial se trasladó a Mairana para intentar habilitar las vías que están bloqueadas hace 17 días. Los movilizados respondieron al operativo policial con la detonación de dinamitas y agresiones.



Recordó que el viernes en Parotani, Cochabamba, la violencia ejercida por los bloqueadores contra la prensa también fue extrema. “Los testimonios de los colegas que realizaban la cobertura son dramáticos. Las órdenes eran contundentes: quítenles las cámaras y quémenlos vivos. Esa es la consigna que están manejando los bloqueadores”, denunció.



La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) condenó toda acción violenta contra los reporteros y camarógrafos en Mairana y se exigió la liberación inmediata del personal de prensa retenido por los bloqueadores.



“La vida de toda persona merece respeto, y en el caso de los trabajadores de la prensa, su labor es ajena a la pugna política que ha derivado en acciones de protesta de militantes de un partido en diferentes regiones del país”, señaló la ANP.



Advirtió que las acciones de los bloqueadores incurren en delitos de orden penal, porque los trabajadores de la prensa desempeñan tareas reconocidas por la Constitución Política del Estado (CPE). Por ello, los responsables pueden ser pasibles de procesos judiciales.



El presidente Luis Arce condenó “enérgicamente” la violencia contra policías y periodistas en los bloqueos en Mairana y advirtió que estos hechos no quedarán impunes.

Sucesos violentos durante este mes



El pasado 22 de octubre, en un punto de bloqueo próximo a Bulo Bulo, un grupo de bloqueadores armados amenazó a los periodistas y los obligaron a tirarse al suelo.



En Parotani, el domingo 20 de octubre, una periodista y un camarógrafo de la Voz de América fueron insultados, rodeados y amedrentados por los bloqueadores.



El lunes 27 de octubre, se denunció que hubo al menos 20 casos de agresiones a periodistas en los puntos de bloqueo instalados por afines a Evo Morales.