Manfred Reyes repudia la toma de cuarteles y pide presencia del Estado en el Chapare

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, calificó de traición a la patria la toma de cuarteles en el Chapare y pidió presencia del Estado, en dicha región. Además, lamentó que el bloqueo de caminos continué en varias regiones.



"Eso es traición a la patria, eso no tiene perdón, si es que la justicia no interviene, el mismo Gobierno no interviene, mañana van a tomar otras unidades militares como si nada y van a ver de afuera qué fácil es tomar Bolivia", dijo el alcalde.



Asimismo, sobre la muerte de un subteniente que fue atropellado en el Chapare, el burgomaestre consideró que se debe "poner Estado" para evitar este y otros hechos.



"Estamos en qué época, aquí no hay Estado, en el Chapare no hay Estado, es tierra de nadie, ahí hay que poner Estado. Si es que se quiere lograr mejorar la economía del país, primero hay que poner el país en orden, si no vamos a continuar en esto", sostuvo.



La pasada jornada, el presidente Luis Arce denunció que "grupos armados irregulares" de radicales evistas tomaron tres unidades militares del Trópico de Cochabamba.

Sobre el traslado de bloqueadores evistas a La Paz indicó que estas personas deben ser sometidas a los procesos correspondientes. “El principal es el expresidente que por un tema personal ha hecho que bloqueen”, dijo.

El Alcalde también lamentó que esta medida de presión continúe perjudicando al pueblo boliviano, a la economía de un país donde los más afectados son las personas de escasos recursos y pidió al gobierno nacional dejar las carreteras expeditas.