Los bloqueos dejan vías dañadas y en la quiebra a choferes y productores

Caminos dañados y pérdidas económicas cuantiosas son los saldos que dejaron los 24 días de bloqueo. Los transportistas y los productores fueron los más afectados.

Ayer, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), con el resguardo de la Policía, hizo la limpieza de la vía que conecta a Cochabamba con Arani, Vacas, Mizque, Aiquile y Chuquisaca.

En algunos sectores el asfalto fue dañado por la quema de llantas y la alfombra de rocas y escombros, según los informes de técnicos de la ABC.

El supervisor del tramo hacia Chuquisaca de la ABC, Jhonny Quinteros, informó que, en la jurisdicción del municipio de Aiquile, la quema llantas deterioró la capa asfáltica.

Además, durante la limpieza se evidenciaron al menos 10 perforaciones en el asfalto de la estructura de un puente corto. Los efectivos no descartaron que los bloqueadores hayan hecho los huecos para depositar dinamitas y volar las estructuras de cemento.

Pérdidas

Los conductores de los camiones que permanecieron varados por los bloqueos relataron que vivieron un vía crucis en la carretera, porque agotaron todos sus recursos económicos para sobrevivir y no lograron avanzar para entregar las carga de exportación que transportaban.

Algunos choferes incluso denunciaron que fueron amenazados y padecieron enfermedades. “Estuve retenido más de 22 días en el cruce Vacas, ya no tengo dinero para alimentarme y no sé si me van a recibir la carga”, contó Rafael, un conductor.

Otro chofer dijo que buscó desvíos para esquivar los puntos de bloqueo, pero sin éxito.

“Estoy llevando aceite al puerto de Ilo (Perú), me ha llamado el dueño de la carga y la transportadora, me quedé sin nada de plata”, indicó.

En similar situación, se encuentran los agricultores que intentaron trasladar sus productos a las ferias del valle alto y Cochabamba. Varios de los afectados indicaron que las cosechas de papa, haba y oca se echaron a perder.

“Me han arruinado, ya es un mes que estamos bloqueados. Ahora también necesitamos diésel para el tractor, cada vez tenemos menos ingresos. Los productores de Vacas llevamos todo lo que cultivamos a Arani, Punata y Cochabamba”, dijo Fidel Vargas, un agricultor.

Diálogo

El presidente Luis Arce convocó anoche a los industriales, agropecuarios, transportistas y otros sectores a una mesa de diálogo para reconstruir la economía y así enfrentar los daños de los 24 días de bloqueo evista.

Dijo que se asumirán acciones para devolverle la normalidad al abastecimiento de combustible y alimentos. La reunión será en Casa Grande del Pueblo.

Sectores evistas

Los dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico anunciaron que se vendrá una “rebelión indígena en Bolivia”, si no liberan a los detenidos.