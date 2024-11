Juristas: Morales se quedó sin instancias para ser habilitado

Luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera un Auto Constitucional en el que ratifica los límites de la reelección continua y discontinua en el país, varios juristas y analistas coinciden en que Evo Morales ya no tiene otra instancia jurídica a la que podría recurrir para ser habilitado como candidato a la presidencia en las elecciones generales de 2025.



El abogado y analista político Daniel Valverde afirmó que no existe otra instancia jurídica que tenga Morales para revertir, tanto el fallo 10/10/2023, como el Auto Constitucional que recién se ha dado a conocer. “El Artículo 202 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que las sentencias del TCP son de carácter vinculan y de cumplimiento obligatorio y no existe recurso ulterior alguno para modificar, cambiar estas resoluciones”, explicó.



En tanto que el abogado y analista político, Paúl Coca, coincidió con Valverde señalando que el evismo “no solamente quedó solo a nivel interno, sino que ya no tiene a dónde acudir para buscar habilitar a Evo”.



“La CIDH es la vía de reclamo, pero ya se agotó la misma, puesto que ella determinó que NO es un derecho humano americano la reelección y repostulación indefinida de un presidente”, apuntó.



Coca enfatizó que Morales Ayma “debería aceptar que él, ya no puede ser candidato; que ya cumplió su ciclo político”.



La abogada Carolina Orias Durán, mencionó que este un tema complicado, “porque por un lado está lo que dice la norma y por otro la falta de legalidad y legitimidad de las autoridades del TCP.



Orias, explicó que, conforme al procedimiento constitucional, no queda otra instancia interna en Bolivia para que se pueda revertir la decisión.



Valverde advirtió que la Opinión Consultiva de la Corte-IDH señaló que no hay derecho humano a la reelección indefinida “porque se registraron mecanismos que vulneran lo que dice las constituciones internas para habilitar a candidatos”.