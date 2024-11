Ven riesgo de comicios nacionales tras fallo de TCP sobre las judiciales

Las elecciones generales del 2025 se encuentran en riesgo debido a la postura asumida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de acatar una resolución constitucional que establece las elecciones judiciales parceladas, coincidieron analistas.



El analista político Daniel Valverde indicó que puede haber un riesgo en las elecciones generales por alguna “ocurrencia estrafalaria” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) o porque algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) renuncien y no se cuente con cuórum para la sala plena.



Esa situación podría perjudicar el proceso electoral. “El TSE, en este momento, es el último Órgano que más o menos sobrevive, pero está asediado por los otros Órganos y partidos políticos, por los actores que no están acatando las imposiciones del Órgano Electoral, pero tampoco el Órgano Electoral esta siendo taxativo en sus funciones”, señaló.



Por su parte el también analista político, Paúl Coca, aseveró que las elecciones generales de 2025 están en riesgo “porque el TCP se ha convertido en un supra poder por encima de la Constitución Política del Estado.



Señaló que el TCP está robándole atribuciones a los Órganos del Estado. “Y esa figura implica que si el TCP quiere, la elección parcial judicial la puede declarar para el 2025 y posponer las elecciones generales y las subnacionales, lo puede hacer porque el TCP ahora está con todas las atribuciones de los Órganos del Estado, lo cual no es la idea del principio de separación de poderes”, enfatizó.



El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, admitió que no están de acuerdo con el fallo del TCP sobre las elecciones judiciales parceladas que favorecen la permanencia de las autoridades autoprorrogadas en cinco departamentos, pero “tenemos que cumplirlo”.



Señaló que la única forma de no acatar la resolución constitucional es con una ley de la Asamblea Legislativa, que solo recibió el apoyo del Senado.