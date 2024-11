Arce llega a Brasil para cumplir una agenda de trabajo en el marco de la Cumbre del G20

El presidente Luis Arce Catacora asistirá como invitado a la Cumbre del G-20 que se desarrollará en Río de Janeiro (Brasil) este 18 de noviembre y 19 de noviembre, evento en el que tiene previsto una... Ver más Arce asistirá como invitado a la Cumbre del G-20 y se reunirá con el presidente de China

El expresidente y líder cocalero, Evo Morales Ayma, se refirió a los últimos acontecimientos políticos que "desestabilizan" al Movimiento Al Socialismo (MAS) y señaló que no está derrotado "como... Ver más Evo dice que no está derrotado y que no pueden eliminarlo "ni físicamente"

Ante el anuncio de un paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Trabajadores de Carne de Bolivia (Contracabol), el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, descartó la... Ver más Silva descarta suspensión de exportación de carne y llama al sector al diálogo para evitar paro indefinido