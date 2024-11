Alcón asegura que no hay "cacería política" contra Quintana y le pide no victimizarse

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, rechazó que haya una "cacería política" contra el exministro, Juan Ramón Quintana, y le pidió responder ante la Justicia y no victimizarse.

"Acá no se está cazando, aquí lo que se está pidiendo es simplemente que se responda ante la justicia, cuando existen vulneraciones o se va afectando determinados intereses de la población y eso, tengo entendido, está en el marco también de las investigaciones que se llevan adelante", dijo la autoridad.

Quintana, allegado a Evo Morales, enfrenta una orden de aprehensión junto al dirigente, Ponciano Santos, por los delitos de terrorismo y alzamiento armado.

Durante el bloqueo de caminos instalado por afines a Morales, el exministro desató críticas y polémica al afirmar que el "rito del bloqueo se alimenta a través de la sangre".

En las últimas horas, Quintana reapareció a través de un video en el que afirmó que "no será un objetivo fácil de cazar" e instó al evismo a seguir movilizados contra lo que calificó como un "abuso del poder" de parte del Gobierno.

"Como boliviano, como ciudadano, si no tiene temas pendientes no hay por qué esconderse, simplemente es asistir, prestar sus declaraciones, si hay un proceso, si hay una investigación; y no generar un tema de victimización que creo que es a lo que está acostumbrado (Quintana)", remarcó la viceministra.

Alcón recordó que los bloqueos generaron un daño a la economía del país de más de $us 2.200 millones.

Además, durante la protesta, en puntos de bloqueo de Parotani y Mairana, los movilizados retuvieron a policías y periodistas, utilizaron explosivos y dinamitas para impedir los operativos de desbloqueo.

Los evistas agredieron al menos a 25 periodistas en los puntos de bloqueo, les robaron su material de trabajo y les atacaron con palos, piedras y explosiones de dinamita. Los bloqueadores también amenazaron y ejercieron violencia con transportistas, trabajadores de Salud y la población en general en los cortes de vías.

El bloqueo buscaba habilitar a Morales como candidato presidencial en 2025 y que se levanten los procesos en su contra, entre ellos uno por mantener una relación con una menor en 2015, según la Fiscalía de Tarija.