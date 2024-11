Choquehuanca: "Algunos líderes han perdido la cordura"

El vicepresidente David Choquehuanca reflexionó este lunes sobre la situación política e histórica de Bolivia y advirtió que algunos "líderes han perdido la razón, han perdido la cordura, han perdido el equilibrio y cometen errores", por lo cual llamó a ayudarlos desde diferentes ámbitos para que vuelvan a la normalidad.

"A estos líderes que han perdido la razón, la cordura, el equilibrio, que cometen errores, necesitamos ayudarlos y la ayuda puede venir desde nuestras organizaciones sociales, desde nuestras autoridades, puede venir de los juristas, la ayuda puede venir de los psicólogos, de los sociólogos, la ayuda puede venir de los médicos, de los profesionales especializados, para que estos líderes que han perdido la razón, la cordura", dijo el segundo mandatario durante los actos por la efeméride del Beni.

Señaló que se debe hacer entrar en razón a los líderes por las generaciones entrantes. "Basta de confrontarnos entre nosotros, basta de sabotearnos entre nosotros, pensemos en la patria", manifestó.

De acuerdo con el Vicepresidente, se requieren "líderes que no mientan a nuestros pueblos, que no roben, que no calumnian, que no impongan".

"El verdadero líder es aquel que hace pensar a su pueblo, no el que impone lo que piensa él. Necesitamos líderes que no abusen, que no menosprecien al prójimo. El líder es un ejemplo, si no es ejemplo no es líder", afirmó.

Evitó decir nombres, pero indicó que "los humildes son sabios y saben quién es quién".

El fuego no se apaga en redes sociales

Choquehuanca también hizo una reflexión sobre los incendios forestales y las crítica que surgieron sobre la gestión de apagado del fuego.

"El fuego no se apaga con chispas de bronca, de odio, de desprecio practicado por algunos de la oposición interna y externa en diversos espacios. El fuego no se apaga con textos en las redes sociales o con panfletos. El fuego se apaga con batallones de hombres y mujeres en el terreno del fuego", afirmó.