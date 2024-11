Evo aparece con Andrónico y otros dirigentes para pedir unidad al MAS, de cara a las elecciones de 2025

El líder cocalero Evo Morales se mostró en esta jornada (17/11/2024) junto a los senadores del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza, primero en su programa dominical, que se transmite en la radio Kawsachun Coca, y luego en una conferencia de prensa de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.



Aparecer con legisladores del partido azul es algo que Morales no suele hacer y es primera vez que lo hace en estos días, en los que la pelea interna entre evistas y arcistas ha alcanzado puntos altos, con la detención de dos dirigentes afines a Morales. Andrónico Rodríguez, por ejemplo, no asistió al último encuentro del ala evista realizado hace siete días en Lauca Ñ.



“Tenemos un ciclo de recesión económica, por lo menos de una década, por eso se requiere mucha unidad a nivel nacional de todos los movimientos sociales como la que se logró desde 2005 a la cabeza de Evo Morales, no solo en discurso sino en los hechos”, dijo Rodríguez.



Morales denunció haber sido víctima del "robo" de la sigla del MAS y anticipó una derrota electoral de Luis Arce o cualquier otro candidato del arcismo en las elecciones de 2025. Además, afirmó que, aunque formalmente le quitaron la sigla, legalmente sigue siendo el presidente del partido azul.



También, señaló que esto es parte del denominado "Plan Negro", que atribuyó a Hugo Moldiz, Edmundo Novillo, Juan José Zúñiga y un vicealmirante de la Escuela de Inteligencia del Ejército, quienes, según él, habrían actuado bajo asesoramiento externo para dividir y destruir al MAS "moral, política y físicamente".



El exmandatario además cuestionó al Gobierno de Arce por, según él, robar tanto "el dinero del pueblo" como la sigla del MAS, y denunció su inhabilitación, mediante una sentencia constitucional que calificó de "nula de pleno derecho".



Afirmó que el arcismo busca ahora promover candidaturas como la de Andrónico Rodríguez junto a Luis Arce o combinaciones con figuras como María Nela Prada o Eduardo Del Castillo, aunque aseguró que “no van a lograr eso”.



Morales predijo que ninguna fórmula oficialista, ni siquiera con Eduardo Rodríguez Veltzé, logrará éxito electoral, pronosticando que podrían obtener menos del 3% de los votos.



Según él, este escenario abriría la vía para eliminar al MAS-IPSP legalmente.