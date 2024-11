Evistas prevén "anuncios fuertes" en su ampliado del viernes

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) pidió este lunes que se investigue el supuesto ataque armado que sufrió el pasado 27 de octubre, con base en nuevas imágenes que mostró y que... Ver más Morales presenta nuevos videos del supuesto ataque en su contra y culpa al "imperio"

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, rechazó que haya una "cacería política" contra el exministro, Juan Ramón Quintana, y le pidió responder ante la Justicia y no victimizarse. Ver más Alcón asegura que no hay "cacería política" contra Quintana y le pide no victimizarse

El vicepresidente David Choquehuanca reflexionó este lunes sobre la situación política e histórica de Bolivia y advirtió que algunos "líderes han perdido la razón, han perdido la cordura, han perdido... Ver más Choquehuanca: "Algunos líderes han perdido la cordura"