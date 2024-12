Obispo propone a asambleístas y concejales donar aguinaldos para apoyar a niños, ancianos y presos

El Obispo Auxiliar de Santa Cruz, Estanislao Dowlaszewicz, instó este domingo a los asambleístas y concejales cruceños a donar sus aguinaldos a niños, ancianos y presos como muestra de solidaridad, especialmente ante las limitaciones económicas del gobierno central.

Durante su homilía, monseñor Dowlaszewicz expresó su preocupación por la situación de los sectores vulnerables en Santa Cruz, donde, a pesar del espíritu navideño con luces y comercios abarrotados, muchos niños y ancianos no reciben ayuda.

"Nuestros niños y ancianos en los hogares, abandonados por sus familias, necesitan pan, necesitan medicinas, no juguetes. Parece que no necesitan comer ni ser curados, aunque muchas veces requieren medicamentos especializados que no son baratos. Ustedes ya lo saben", expresó.

Además, criticó la falta de atención hacia los internos de Palmasola y otras carceletas, donde la provisión de alimentos ha sido suspendida por impagos este año.