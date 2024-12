Tribunal Constitucional justifica fallos en contra de las elecciones judiciales

Tras una reunión con la Misión Internacional de la Organización de los Estados Americanos, los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitieron un mensaje público y denunciaron una “permanente y dura campaña de desprestigio” en su contra. Anunciaron que presentarán una serie de documentos altamente técnicos para respaldar su postura sobre el proceso de las elecciones judiciales.



“Esta reunión con la Misión Internacional fue el inicio para que nuestro Tribunal Constitucional rompa el silencio que ha guardado, ante una permanente y dura campaña de desprestigio y acusaciones infundadas, hacia nuestra institución y sus magistrados”, señala el mensaje emitido ayer.



El TCP acusó a actores políticos de realizar pactos políticos para designar magistrados “que les respondan y manejen la justicia a su antojo”.



“Están públicamente registrados los intentos que tuvieron los actores políticos de reemplazar a los magistrados electos por autoridades designadas desde poderes políticos, todas estas pruebas se enviarán en un informe completo a la Misión Internacional de Observación de la OEA”.



El TCP fue criticado durante el proceso y desarrollo de las elecciones judiciales tras emitir diferentes resoluciones para su paralización, principalmente liderada por dos magistrados, y que, ahora, ordenó proseguir los comicios de forma parcializada.



El ente señaló que la Asamblea Legislativa no cumplió con la normativa que garantice los derechos constitucionales de los bolivianos y candidatos al realizar la Ley de Convocatoria a Elecciones Judiciales.



“La Asamblea Legislativa no sólo no cumplió en tiempos la convocatoria, sino que también la misma y todo el proceso de preselección de candidatos estuvo plagado de denuncias e irregularidades que presuntamente responden al deseo de algunos actores políticos que buscan beneficiar a ciertas candidaturas”, añade el pronunciamiento.

Deficiencias

El TCP recordó a la ALP que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó las “deficientes normativas para las impugnaciones, deficiencias en la fase de entrevistas y escasez de criterios para la evaluación de candidatos”.



“A pesar de todas estas irregularidades, como Tribunal Constitucional hemos aportado para que no se obstaculice todo el proceso eleccionario, y hemos encontrado soluciones a los problemas que se generaron en los otro Órgano del Estado, viabilizando la elección casi total de candidatos”, dice el informe.

Preparan un informe técnico

El Tribunal Constitucional anunció que presentará ante las instancias permanentes un documento altamente técnico y el respaldo para demostrar que el proceso de las elecciones judiciales no cumplió con los criterios de meritocracia, equidad de género y plurinacionalidad que la Constitución exige.



“Tengan la certeza de que el Tribunal Constitucional Plurinacional va a seguir trabajando para que se cumpla la Constitución para garantizar los derechos de los y las bolivianas”, dice el documento.