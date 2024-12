Abogado de Morales afirma que no hay fundamentos para la imputación en el caso de trata de personas

El abogado defensor de Evo Morales, Nelson Cox, acusó este lunes a la Fiscalía Departamental de Tarija de llevar adelante un proceso "ilegal" con el propósito de desacreditar y criminalizar al expresidente, buscando inhabilitarlo como candidato en las elecciones generales de 2025.

"Hay un concurso de ilegalidades con la finalidad de buscar la estigmatización y descrédito del expresidente (.) No hay ningún elemento, no hay víctima, no hay la comisión de la comprobación del ilícito. Penosamente hay una sola persona con detención, que es el progenitor", afirmó Cox en declaraciones a radio Panamericana.

El pronunciamiento del abogado se dio luego de que la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmara la presentación de una imputación formal contra Morales por el presunto delito de trata y tráfico de personas. Además, informó sobre la emisión de un mandamiento de aprehensión y la solicitud de una alerta migratoria en su contra.

Según Cox, la orden de aprehensión no ha sido notificada correctamente, y señaló que el expresidente cuenta con un domicilio procesal registrado ante el Ministerio Público.

"No se puede realizar una notificación por edicto de prensa cuando existe un domicilio de apersonamiento", aseveró.

El abogado calificó el proceso como "grotesco" y aseguró que se están cometiendo abusos de autoridad con el objetivo de impedir la candidatura de Morales en las elecciones de 2025. También destacó que el caso había sido previamente cerrado, por lo que, en su criterio, no corresponde que sea reabierto.

En el marco de la investigación, Morales es señalado por presuntos vínculos con una adolescente con la que habría tenido una hija, situación que, de confirmarse, constituiría un delito agravado por su condición de exfuncionario público.

Cox reiteró que se activarán procesos disciplinarios en contra de los fiscales si persisten las irregularidades. Además, adelantó que presentará una defensa para demostrar que la imputación carece de fundamento.