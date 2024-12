Ciudadanos hacen largas filas por certificado de Impedimento de Sufragio

Desde ayer en la tarde y hoy con mayor afluencia,cientos de personas acuden al Tribunal Electoral Departamental (TED) para tramitar su certificado de Impedimento de Sufragio para evitar las sanciones que corren para los votantes y jurados que no asistieron a sus respectivas mesas de votación.

La fecha límite para tramitar el certificado es el 20 de enero de 2025, sin embargo las filas en Cochabamba y el país se caracterizan por reunir a una gran cantidad personas.

La presidenta del TED en Cochabamba, Ruth Pontejo, informó hoy que los certificados se extienden en dos puntos en la ciudad: El primero es en el Salón de la Democracia del TED con 27 equipos (Av. Simón López) y el segundo es en el Salón Dorado, a tres cuadras del TED (Av. Simón Lopez y Talca).

La atención en estos dos puntos es de 08:30 hasta las 16:30. Pontejo adelantó que en caso de ser necesario y de la cantidad de gente, podrían ampliar el horario.

Los solicitantes de los certificados (votantes y jurados) deben justificar su ausencia a las mesas de votación y presentar respaldos.

Se extiende el certificado a personas que están en tránsito por el departamento,en estado de gravidez y otras razones de fuerza mayor.

Otras ciudades de Bolivia también registran largas filas. En La Paz la cola se extiende por varias cuadras.

En Beni también se reportaron filas extensas. "Estoy acá para que me atiendan y me den el certificado de impedimento, porque salí inhabilitado y no sé por qué", expresó un ciudadano en Trinidad.