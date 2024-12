Las 20 frases más destacadas de la conferencia de Luis Arce

El presidente Luis Arce se reunió este lunes con periodistas que cubren la Casa grande del Pueblo, en La Paz, y habló de una diversidad de temas.

Desde economía, la falta de dólares y combustible, las elecciones de 2025 y las denuncias contra Evo Morales, el primer mandatario no se guardó nada.

A continuación, presentamos las frases más relevantes de su presentación ante la prensa:

1.- "El 2024 es un año bastante complejo por muchas razones, hemos continuado los problemas internacionales arrastrando lo problemas de la guerra en Ucrania, los problemas en Palestina y ahora Siria. Se complica el panorama internacional. Los cambios a nivel mundial van a repercutir en la vida del país".

2.- "Hay debajo una intencionalidad política muy clara, sin eso no se puede entender lo que está pasando. Hemos tenido un año duro con dos bloqueos de carreteras".

3.- "A mucha gente que le gustaría escuchar que con todo esto que se ha venido ya deberíamos estar en un proceso recesivo e inflacionario, pero para su mala suerte de estos caballeros (analistas) que buscan lo malo siempre para el país, no tenemos recesión, estamos creciendo; se desacelera la economía, pero seguimos creciendo".

4.- "Este motor del financiamiento externo ahora ya no tiene la fortaleza para poder seguir impulsando la economía, por lo tanto, cae la inversión pública. El motor de nuestro modelo económico está en peligro".

5.- "El estatuto en materia de elección de candidatos indica que la dirección del instrumento político debe llamar a un ampliado donde determine quienes van a hacer los candidatos y candidatas a presidente y vicepresidente del instrumento político y nosotros como militantes nos vamos a someter a lo que designe el instrumento político y las organizaciones sociales".

6.- "Era un objetivo central de la marcha y de varias movilizaciones que se dieron en el país, buscaban el acortamiento de mandato, como si ese fuera la solución, pero tenía otros intereses políticos (...) se ha tratado de instalar la imagen de un gobierno incapaz, que no puede gobernar, que no puede administrar".

7.- "El único camino constitucional que tiene el país para resolver este tema son las elecciones, no nos queda otro camino. Lo dije en Sucre, estas elecciones no van a resolver el problema de la justicia, pero hay que hacerlo, está en constitución y se han llevado pese a que ha habido recursos que se han presentado, amparos".

8.- "Cuando era candidato a mí me gritaban pedófilo y todos sabemos por qué, que no era por mí. ¿Acaso no era un secreto a voces? porque me identificaban a mí con Evo Morales. Luis Arce representaba a Evo Morales en la campaña del 2020 y (por eso) a mí me gritaban pedófilo. En la campaña del 2019 que me tocó hacerla para apoyar a Evo Morales también nos gritaban, era un secreto a voces".

10.- "Hemos sufrido ataques, incluso personales, no hemos respondido porque sabemos la calaña y el nivel que tienen esos ataques y qué buscan. Lo mío ha sucedido con mis hijos, yo lamento mucho que se haya metido a la familia en esto".

11.- Yo creo en mis hijos, no están metidos en esas cosas. Mis hijos, mi familia ni yo somos corruptos".

12.- "La prematura electoralización del país desde el 2021 ha tenido este contagio de lo político hacia lo económico y lamentablemente ya no se puede evitar dividirlo".

13.- "Este año fue el más duro que hemos podido soportar, el más complicado que hemos soportado pero lo hemos superado y vamos a seguir en esa línea y el 2025 va a ser un año mejor".

14.- "El país estuvo parado este año más de un mes, entonces, de 12 meses de trabajo, menos de 11 meses hemos trabajado con tranquilidad".

15.- "La disminución en la distribución en los días de los bloqueos ha tendido consecuencias profundasen varios sectores, como la minería, transporte, industria, agricultura, ha generado toda una desaceleración de toda la economía, eso más el boicot al financiamiento externo en la Asamblea, harán que el crecimiento caiga".

16.- "El 2024 fue una año en que se identificó que querían desestabilizar y dar golpe de estado y mostrar que es un gobierno incapaz y institucionalizado. Ahora ya corren plazos para las elecciones, aquí es una carrera electoral, los políticos tienen que dedicarse a hacer sus programas, plantear. Lo que veo hasta ahora es nada nuevo, o cosas que ya hemos hecho".

17.- "Es una año electoral, pero el gobierno no va a ser ningún cálculo electoral para tomar medidas que sean necesarias para garantizar la economía del país. En lo que tenemos hasta agosto, que seguramente se va a agudizar el cima político, vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para preservar la estabilidad económica".

18.- "Reconocemos que estamos enfrentando problemas, pero la economía todavía crece, pese a todo tenemos una relativa estabilidad moderada en nuestro país".

19.- "En estos cuatro años no nos hemos manchado las manos de sangre. Hemos desbloqueado pero sin muertes, la violencia no es la característica del Gobierno".

20.- "La disminución de combustible los días de paro ha tenido una huella profunda, tuvo efectos en la minería, transporte y agricultura".