El TSE reclama al Legislativo por no avanzar en la elección de siete magistrados faltantes

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, criticó duramente a la Asamblea Legislativa Plurinacional por no avanzar "ni un milímetro" en la resolución para los cargos judiciales que restan por elegirse, hoy durante la entrega de credenciales a los nuevos magistrados.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió en noviembre pasado la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4 en la cual declaró que las elecciones judiciales para el Órgano Judicial y TCP se realizarán de forma parcial.







"Pasaron casi dos meses de la sentencia constitucional referida y no avanzamos ni un milímetro, lo único que hemos escuchado todo este tiempo ha sido cuestionamiento al Tribunal Supremo Electoral por no haber desconocido o rechazado la sentencia", cuestionó Hassenteufel.







El presidente del TSE también recordó que no hubo ningún pronunciamiento firme del Legislativo respecto al polémico fallo, ni mucho menos se dio curso a un proyecto de ley corta propuesta por el ente electoral para garantizar la integralidad de los comicios.







En el Encuentro Multipartidario realizado el 11 de noviembre, donde se iba a buscar el respaldo de diferentes órganos al trabajo del TSE, Hassenteufel consideró que solamente fue un "apoyo moral".







"¿Para qué sirvió ese apoyo? absolutamente para nada ya que la Asamblea, reitero, ni siquiera aprobó el proyecto de ley corta", cuestionó.







Lamentó que en todo momento se haya pretendido que sea el TSE el que "cargue con todas las consecuencias penales y económicas" por no acatar un fallo del TCP e incumplir el artículo 203 de la Constitución Política del Estado.