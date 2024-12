La supuesta víctima de Evo habló con un medio internacional sobre el caso de trata y tráfico

Cindy S. P., la supuesta víctima de trata y tráfico y estupro de Evo Morales, habló con el medio internacional DNews y afirmó que es víctima de los gobiernos de Luis Arce y Evo Morales y pidió que todos los implciados en su caso sean sometidos a la justicia.

"Este es un proceso político desde el inicio, no buscan justicia. Yo estoy en una situación de peligro, vengo escapando, soy perseguida por el Gobierno de Arce y los policías. Soy la víctima. Soy Cindy S. y he sido victimizada por el anterior Gobierno y este Gobierno, he sufrido todos los efectos colaterales del poder, me han hecho mucho daño mi y a mi familia", dijo ante el periodista Andy Chirinos de DNews.

Afirmó que "yo tengo una hija, tiene 8 años actualmente y desde que nació he sufrido muchas cosas, por causas de documentación".

"Ellos lo que buscan es someterme para que yo no cuente la verdad, hoy he presentado una denuncia en la fiscalía, es clara. Ellos han sido cómplices en el anterior gobierno, ellos nos han sacado el 2019 para ocultarnos y callar la verdad, hemos tenido que acceder. Principalmente para salvar la vida de mi hija", dijo.

Señaló que "mis padres están criminalizados, como si fueran los tratantes, yo desde niña he sufrido ruptura familiar, no he vivido con mi padre, no me conoce".

Acusó al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien, asegura, conoce todo el caso. Señaló que que se le obligó a cambiar el apellido de su hija, "el apellido que tenía es el que todos conoce, el certificado que ha sido panfleteado por todo lado y ese lo han hecho cambiar. En 2021 me mandó con sus emisarios para hacer cambiar el apellido en el Sereci".

"Mi hija nació el 8 de febrero de 2016, pocos días antes del caso Zapata, he hicieron desaparecer a ese niño. Y no quería que pase lo mismo con mi niña", dijo al medio internacional.

Dijo que sus padres no sabían de su relación hasta el año 2017 y que era ella una adolescente rebelde, por lo que aseveró que sus padres son inocentes.

No quiso hablar de su relación con el expresidente Morales.

Afirmó que en 2017 hizo una denuncia contra el exmandatario Morales pero "nadie hizo nada" y afirmó que el caso se cerró por actuaciones del mismo Gobierno de Luis Arce en 2020.

"Decidimos callar porque dos niños habían desaparecido, callamos ese tiempo", dijo.

"Pero el 2019, tanto el ministro de Gobierno como la fiscal de Tarija, ella conocía a mi hija, la conocía cuando era mas pequeña, la conoció físicamente, igual Eduardo del Castillo", afirmó.

"Nos dijeron que salgamos del país porque nuestras vidas corren peligro", relató.

Dijo que fue obligada a salir del país desde octubre del año pasado.

"Quiero decirle no solo a Evo, sino al Gobierno, que ellos me metieron en su pugnas políticas y usan mi caso y mi familias para hacer este caso, yo no lo inicié. Nos vienen hostigando por lo mismo", dijo.