Bloqueo de créditos en la ALP no permitió efectuar operaciones con normalidad en 2023 y 2024, según el BCB

Por el bloqueo de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Banco Central de Bolivia (BCB) no pudo efectuar operaciones con normalidad entre 2023 y 2024, por lo que priorizó determinados gastos, señaló el presidente del Ente Emisor, Edwin Rojas.

"Son dos años (2023 y 2024) al cual el país ha sido limitado en materia de financiamiento externo, por la no aprobación de créditos por parte de la Asamblea y son años en los cuales el BCB no ha contado con un mecanismo de generación de divisas que nos permita efectuar nuestras operaciones como normalmente las realizábamos", explicó en conferencia de prensa, según cita el portal ABI.

Señaló que, ante esa situación, el Banco Central tuvo que priorizar determinados gastos, como la cancelación del servicio de la deuda externa y la importación de combustibles para el mercado interno.

"En la medida en que se priorizan (los gastos) no es del todo eficiente la asignación de recursos. De hecho, los niveles de transferencias que hacíamos al sector financiero durante la gestión anterior, por el hecho de que no han venido aprobándose créditos en la Asamblea, han tenido que ser de alguna forma acortados, porque hemos priorizado el pago de servicio de la deuda externa y la importación de combustibles", dijo.

Sin embargo, el BCB consideró que, en la medida en que puedan implementarse las diferentes políticas previstas en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, y se vayan materializando fuentes de financiamiento, se tendría este año un "incremento interesante" en Reservas Internacionales Netas (RIN).

A diciembre del año pasado, las RIN incrementaron en $us 267 millones al pasar de $us 1.709, en 2023, a $us 1.976 millones, en 2024, según reveló el Ente Emisor este jueves.

La Asamblea Legislativa cerró el 2024 sin aprobar al menos 14 créditos por más de $us 1.228.340.000 destinados a obras de infraestructura y de prevención ante los efectos climáticos, según datos del Gobierno nacional.