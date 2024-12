Asamblea define hoy el receso, pero quedan leyes pendientes

El presidente del Legislativo, David Choquehuanca, convocó para las 15:00 de hoy a sesión para tratar el receso parlamentario y la conformación de la comisión que se hará cargo de la Asamblea durante el descanso de fin de año.



El receso será a partir del 22 de diciembre. Sin embargo, quedan en suspenso varias normas importantes como la del Presupuesto General del Estado (PGE 2025), la ley de escaños parlamentarios, las leyes de créditos internacionales y otras.



En la agenda para la tarde de hoy no está prevista la discusión de otro tema fuera de la correspondencia.



En tanto, los parlamentarios de la oposición rechazaron las vacaciones legislativas argumentando que se busca promulgar el PGE 2025 sin el aval de la Asamblea.



El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, señaló que no aceptarán que Choquehuanca quiera ingresar a receso parlamentario de manera anticipada y sin tratar leyes importantes como el PGE.



El legislador explicó que les dieron plazo hasta el viernes para presentar listas para la comisión de receso, por lo que se vieron sorprendidos con la convocatoria.



La también diputada de CC María Elena Pachacute lamentó que el Órgano Ejecutivo quiera nuevamente poner en vigencia un PGE 2025 sin que la ALP analice minuciosamente los artículos observados.



“Están buscando que llegue el 31 de diciembre para que Luis Arce promulgue la ley financial (...)”, señaló Pachacute.



En 2023, la Asamblea decidió no designar una comisión para el receso legislativo. Sin embargo, a pesar de los reclamos de los opositores, Choquehuanca declaró la vacación parlamentaria.