Bolivianos pueden acudir a oficinas consulares de la CAN

Los ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú que se encuentren en el extranjero, en localidades donde no haya representación consular de su país, pueden recibir apoyo en las oficinas consulares de los países de la Comunidad Andina.



Así lo dispuso la Decisión 548 de la CAN, la cual establece un Mecanismo Andino de Cooperación en materia de Asistencia y Protección Consular y Asuntos Migratorios.



Con el objetivo de facilitar la ubicación de las oficinas consulares andinas alrededor del mundo, la Secretaría General de la Comunidad Andina habilitó en su página web una plataforma digital en la que se puede geolocalizar las oficinas consulares: https://www.comunidadandina.org/oficinas-consulares/



El Secretario General de la Comunidad Andina, Embajador Gonzalo Gutiérrez, destacó el trabajo conjunto de la Cancillerías de los Países Miembros para asegurar el respeto de los derechos de los ciudadanos andinos en el mundo. “Gracias al compromiso y vocación de servicio de las Cancillerías, hemos logrado articular esfuerzos para poner a disposición de los ciudadanos andinos esta plataforma para brindar protección y asistencia en temas migratorios, en aquellas localidades en donde no exista un consulado de su país de origen”, refirió.



Los cuatro países andinos tienen en total 376 oficinas consulares. Existen 203 oficinas consulares de los países andinos en el continente americano: 108 en América del Sur, 63 en América del Norte y 32 en América Central. Asimismo, hay 102 en Europa, 49 en Asia, 15 en África y 7 en Oceanía.