Amparo Ballivián se baja de la precandidatura presidencial e indica que no puede apoyar a Samuel

Amparo Ballivián, quien forma parte del bloque de unidad, decidió declinar a su precandidatura luego de conocerse los resultados de la encuesta y la revisión de cumplimiento por parte de las empresas contratadas por Samuel Doria Medina sobre los aspectos técnicos acordados en el bloque. No obstante, asegura que no hay un candidato único de oposición y que buscará que se concrete.

"Como anuncié la semana pasada, yo no puedo tomar posición antes de asegurar que los acuerdos técnicos fueron cumplidos por las empresas, no sería responsable. Ni con el Bloque, ni con la población. Ahora ya lo he hecho. Y, aunque hay cosas que me incomodan (las explicaré en otro texto), son claras, para mí, dos cosas: (1) yo no obtuve ni un solo punto (digo bien, nuestro acuerdo era sobre puntos, no sobre porcentajes) y (2) sobre la base de mi revisión y entrevistas con las empresas, Samuel ganó. Así que yo me bajo y felicito a Samuel", señaló en una columna de opinión.

No obstante, indicó que "no puede apoyarlo". Mencionó que, desde febrero de 2024, prometió que apoyará al candidato único de oposición y ahora asegura que aún esa figura no existe.

"Hoy, ¿hay candidato único de la oposición? No lo hay. Hoy, hay dos candidatos de oposición con posibilidades reales de ganar las elecciones de agosto: Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga".

En esa línea, afirma que ella debe seguir trabajando para lograr un candidato único de oposición, porque, de lo contrario, el MAS podría ganar en las elecciones presidenciales.

"Así que, ahora, ¿qué? Seguiré agotando todos los esfuerzos a mi alcance para lograr que Samuel y Tuto logren un acuerdo. Puedo ser una especie de 'puente' entre ellos".

Asimismo, indicó que, si Tuto y Samuel no logran un acuerdo, "vamos derechito hacia Venezuela", ya que habrá un voto fragmentado y ambos perderán.

Además, sostuvo que no apoyará a Samuel Doria Medina hasta que sea candidato único de oposición y que el bloque de unidad está en terapia intensiva y que no hay solo culpable.