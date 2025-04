Lidia Patty egresa de la Carrera de Derecho de la UTB

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional rechazó ayer nuevamente aprobar el proyecto de ley de crédito por $us 100 millones de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Jica). Ver más La ALP rechaza reconsiderar la ley de crédito

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, indicó que las elecciones generales del 17 de agosto no corren riesgo, al referirse a la acción de inconstitucionalidad... Ver más El TSE asegura que recurso legal ante el Constitucional no perjudica las elecciones

El río Acre presentó una crecida de más de 10 metros, reportó ayer Ana Luisa Reís, alcaldesa de Cobija, capital pandina, al adelantar que el municipio no cuenta con los recursos económicos para... Ver más Agua en Cobija sube 10 metros y no hay recursos para enfrentar inundaciones