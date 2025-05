José Luis Lupo: “Creo en la renovación, pero acompañada de ideas y experiencia”

José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia de Samuel Doria Medina por la alianza Unidad, se lanza a la carrera electoral con muchas certezas como que tendrán una presencia mayoritaria en la Asamblea Legislativa y lograrán el apoyo económico internacional suficiente para sacar a Bolivia de la crisis.



De cómo lograrán este apoyo y algunos detalles de su plan de Gobierno habla el también exministro y exdirectivo de organismos internacionales en esta entrevista con Los Tiempos.

Los Tiempos (LT).- ¿Cómo encara su alianza esta campaña a nivel de renovación de liderazgos y candidatos?



José Luis Lupo (JLL).- En ese momento tan delicado por el que atraviesa Bolivia yo creo que la renovación con experiencia e ideas es fundamental.



Los jóvenes son la fuerza transformadora de Bolivia y tienen que participar en este cambio de ciclo al que estamos asistiendo.



Bolivia requiere del concurso de las nuevas generaciones en todos los liderazgos, sean estos políticos, económicos, sociales, culturales y otros.



Yo creo que la verdadera fuerza transformadora son los jóvenes.



Las mujeres, con ese enfoque de desarrollo, son también fundamentales y marcarán la diferencia.

LT.- Con 10 candidaturas para las elecciones de agosto, se avizora un legislativo bastante heterogéneo. ¿Cómo piensa lidiar con esa pluralidad de voces?



JLL.- Tengo la esperanza de que la lucidez de la gente va a terminar de construir la unidad que se requiere para elegir la opción democrática.



Las puertas estarán abiertas para las otras fuerzas políticas y sectores sociales.



Ahí tengo la esperanza de que va a venir ese apoyo contundente a nuestra fórmula que es el binomio de la responsabilidad, de la capacidad y el cambio.



Tenemos la confianza de que la gente nos dará su apoyo para tener un voto útil y no entrar tan fragmentados como usted señala.



Una vez en la asamblea, tengo la confianza que tendremos una mayoría importante y plantearemos la Agenda Bolivia.

LT.- ¿Qué características y objetivos tendrá esta Agenda Bolivia?



JLL.- Plantea un diálogo con todos los sectores y fuerzas que estén en la Asamblea Legislativa, aunque confiamos que nuestra fuerza será la preponderante.



Es una agenda anticrisis cuyo fundamento es el diálogo. No conozco a un solo boliviano que no quiera salir de la crisis y que no quiera apoyar esta agenda y mucho menos a los futuros padres de la patria.



Estoy completamente convencido que nuestra propuesta será debatida, dialogada y aprobada en la Asamblea porque es lo que Bolivia necesita para salir de la crisis.

LT.-Esta agenda anticrisis que propone ¿tiene que ver con medidas que los ciudadanos están temiendo como la devaluación de dólar y el retiro de la subvención a los combustibles?



JLL.- Lo más duro y lo peor que se le puede ofrecer a la gente es no hacer nada, eso es lo peor. Estamos en una caída libre a un hueco del que no conocemos su profundidad.



Esta caída libre cada vez se acelera más porque el peso de la irresponsabilidad en el manejo económico es cada vez más fuerte y acelera la gravedad de la caída.



Lo peor que podríamos hacer es no hacer nada y dejar que las cosas sigan hasta que nos estrellemos en pozo tremendamente profundo del cual será muy difícil salir.

LT.- ¿Este “hacer algo” tiene que ver son el eslogan de su partido de salir de la crisis en 100 días?



JLL.- Sí, y está dividido en partes. La primera parte son los 100 días para estabilizar la economía.



En esta parte está el plan para devolver los dólares, los combustibles y parar la escalada de precios.



Esto es lo que va a estabilizar la economía y con esta economía estable vamos a poder traer un fondo de estabilización para salir de la crisis.



Le pongo un ejemplo más gráfico, estos 100 días serán para parar la hemorragia del paciente antes que se muera.



Una vez parada la hemorragia, el segundo paso es restablecer la institucionalidad del país. Tener las instituciones como el Banco Central y otras al servicio del país y no como hasta ahora que funcionan como la caja chica del Gobierno.



Eso servirá para dar estabilidad cambiaria, monetaria y seguridad jurídica al país. En resumen, restablecer el estado de derecho.



La tercera fase es promover un cambio estructural para hacer de Bolivia un país competitivo para inversiones. Establecer nuevas leyes de hidrocarburos, de minería y otras que modernicen el país y lo hagan atractivo a la inversión extranjera y local para poder crecer.

LT.-¿Es la única salida?



JLL.- No hay otra forma de crecer que con inversión y las inversiones lo hace el sector privado, sin ninguna competencia desleal del Estado.



Al principio no hay otra forma de trabajar en la estabilización sino cortando el gasto superfluo, cortando el déficit fiscal, cortando el gasto corriente.



Los 100 días significa abrir la puerta al cambio, significa devolver la confianza a la gente a través de devolverle la gasolina, dólares y parar la subida de precios.

LT.-Para generar este cambio se necesita un respaldo financiero, una base económica ¿De dónde saldrán estos recursos?



JLL.-Todo esto saldrá del fondo de estabilización. Primero, obviamente, hay que cortar el gasto superfluo, sino se lo asimilaría hasta este fondo el gasto que tiene el Gobierno.



Luego aplicaremos un programa creíble, sostenible y serio que lo podamos llevar a los organismos internacionales y países amigos.



Les diremos este es el programa de Bolivia y necesitamos su apoyo.



El apoyo va a venir, para eso son los organismos internacionales que otorgan recursos de liquidez, de libre disponibilidad, desembolsos de reformas de política, recursos de inversión, etc.



Todos estos recursos constituyen el fondo de estabilización. No nos van a dar por nuestra bonita cara, nos darán a través de un programa serio y netamente boliviano, porque lo haremos nosotros.

¿Quién es José luis lupo?

José Luis Lupo (63 años) nacido en Vallegrande y formado en economía en México y Estados Unidos, regresó al país tras 23 años de trayectoria en organismos internacionales.



Tiene experiencia en el INE y el BID. Es un técnico con enfoque en estadísticas, análisis y políticas públicas. Tiene una larga trayectoria en la administración pública. Fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2001, donde estuvo a cargo de la política fiscal y financiera del país durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez.



Se desempeñó como ministro de Desarrollo Económico en 1999



También ejerció como ministro de la Presidencia en el gobierno de Jorge Tuto Quiroga (actual precandidato presidencial por otro frente), entre agosto de 2001 y marzo de 2002. Posteriormente, fue designado ministro de Gobierno hasta agosto de 2002.